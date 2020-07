Inter, per Messi 'bastano' 260 milioni grazie al Dl Crescita. E Suning...

Inter, per Messi ci vogliono 260 milioni: Zhang tenta il colpo

Leo Messi in Italia per tornare a sfidare Cristiano Ronaldo: da Barcellona-Real Madrid e Inter-Juventus. Sogno o realtà?

Messi-Inter, affare da 500 milioni: diventano 260 mln grazie al Dl Crescita

Messi all’Inter a livello di ingaggio è un affare da circa 500 milioni, che diventano 260 mln grazie al Decreto Crescita che permetterebbe a Suning di 'trasformare' i 50 milioni di euro netti all'anno (senza bonus) di ingaggio in un costo per le casse nerazzurre di 65 milioni di euro lordi a stagione (con un contratto quadriennlae), poco di più dei 58 che paga la Juve per CR7. L'arrivo di Messi poi porterebbe benefici economici per il brand nerazzurro che nelle ultime classifiche è in crescita, ma ancora fuori dalla top-10 (al quattordicesimo posto, con la Juventus undicesima).

Messi-Inter, l'incognita del cartellino

Messi-Inter resta una suggestione di mercato viva nonostante le parole di Beppe Marotta ("Fantacalcio", aveva detto l'ad nerazzurro) e quelle di Antonio Conte (‘è più facile spostare il Duomo’ che vede Leo all’Inter'”). C'è il nodo cartellino intanto: secondo la Gazzetta ​immaginare una separazione anticipata rispetto alla scadenza del contratto del 2021 è ipotizzabile solo ed esclusivamente se Messi ottenesse di essere lasciato libero gratis: perché nessuno a Barcellona può passare alla storia come il presidente che ha venduto Messi. Tra l'altro secondo la Rosea, prima del 31 maggio, data della scadenza della clausola di Leo con il Barcellona, l’Inter si sarebbe informata circa la fattibilità dell’operazione, Il Corsera invece valuta un'eventuale operazione da 150 mln, compresi bonus e commissioni.