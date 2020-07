Messi-Inter, l'ombra del fuoriclasse del Barcellona sulla tv di Suning

L'ombra di Lionel Messi su Inter-Napoli. Letteralmente. La tv ufficiale di Suning (Suning PPTV) - che detiene i diritti per la trasmissione di match di serie A in Cina - per presentare la sfida tra la squadra di Antonio Conte e quella di Rino Gattuso proietta l'ombra del fuoriclasse del Barcellona sul Duomo di Milano. Vero che la Pulce tra pochi giorni sfiderà Insigne e soci negli ottavi di ritorno di Champions League (andata 1-1 al San Paolo), ma la sagoma del 6 volte Pallone d'Oro sul monumento simbolo di Milano ha fatto sussultare i cuori dei tifosi neazzurri. Tutto questo dopo che nei giorni scorsi si era diffusa l'indiscrezione dell'acquisto di una casa a Milano da parte del padre di Leo, Jorge Messi: appartamento prenotato in città dall'inizio di agosto nel quartiere Garibaldi Repubblica per gestire da qui le finanze del figlio risparmiando sulle tasse grazie al Decreto crescita.

Inter-Messi, il rinnovo Lionel-Barcellona e Lautaro-Barça congelato

Il Barça come tutti i club mondiali sta vivendo mesi impegnativi a causa della crisi economica. Il presidente Barthomeu nelle scorse ore aveva spiegato: “Già prima del lockdown avevo detto che sarebbe stato un anno di scambi. Abbiamo già visto che c’era una pandemia in tutto il mondo e che sarebbe stata un’estate complessa con scambi, e si sta realizzando. Dal 14 marzo non abbiamo incassato quasi un euro. Abbiamo perso ricavi per 200 milioni. 200! Ora stiamo chiudendo l’esercizio. Abbiamo recuperato molto riducendo i salari e con gli ERTE. Abbiamo dovuto chiudere i negozi e il museo, non ci sono state vendite di biglietti. Restituiamo la parte di abbonamento delle partite che non sono state giocate. 200 milioni sono pesanti», le parole al Mundo Deportivo. Il numero uno blaugrana ha anche congelato l'affare Lautaro ("Abbiamo parlato con l'Inter, ma ora il tema è fermo). Lionel Messi ha il contratto in scadenza con il club blaugrana nel 2021. Ma Barthomeu giura che il Barcellona non perderà la sua Pulce: "Ha detto molte volte che vuole ritirarsi qui, non ho nessun dubbio sul fatto che rinnoverà".

Inter-Messi, Marotta: "Fantacalcio"

E Beppe Marotta nei giorni scorsi era stato chiaro: “Messi all’Inter? Parliamo di fantacalcio, non è un nostro obiettivo e credo voglia proseguire la sua attività calcistica e la sua vita col Barcellona”.

Inter, l'ombra di Messi sulla tv di Suning. Dopo Tonali nerazzurro

Insomma la Pulce blaugrana con la maglia nerazurra resta una suggestione. Certo quell'ombra sul Duomo alimenta qualche sogno impossibile. Nelle scorse settimane la tv di Suning, presentando Inter-Brescia, aveva aveva vestito Tonali con la maglia interista. Il 21enne centrocampista delle Rondinelle secondo radio-mercato è molto vicino all'Inter. Milan permettendo...