Juventus, brand da quasi 700 milioni: ma è fuori dalla top-10 europea

Il brand della Juventus vale 676: primato assoluto in Italia. I bianconeri vincono anche questo speciale scudetto, dopo quello conquistato sul campo nei giorni scorsi. Ma sono fuori dalla top-10 d'Europa dove comandano Real Madrid, Barcellona e Manchester United con valori a cavallo del miliardo e mezzo di dollari.

Juventus brand 11°. Comandano Real Madrid, Barcellona, Manchester United

La società specializzata londinese Brand Finance ha pubblicato lo studio per il 2020 dove viene stilata una classifica dei club calcistici in base al valore del brand. Le prime tre posizioni sono occupate come di consueto da Real Madrid, Barcellona e Manchester United.

La prima squadra di Serie A è la Juventus, che vale 676 milioni di euro ed è all'11° posto, preceduta da Liverpoool, Manchester City, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Chelsea, Tottenham e Arsenal.

Inter, Milan, Roma, Napoli e Lazio: la classifica di Brand Finance

La seconda italiana è l'Inter (14esima, 466 milioni). Il Milan è 22° con 215 milioni: i rossoneri fanno -35% nel valore del brand ed è In calo del 6% anche il dato relativo alla forza del marchio. Il progetto stadio e gli investimenti di Elliott promettono però un recupero per il club di via Aldo Rossi nei prossimi anni.

La Roma è 26 con 204 mln in calo del 21%. Il Napoli è al 29° con un valore di 188 milioni. Soltanto 42esima la Lazio, con un valore del brand di 127 milioni. Ogni anno Brand Finance pubblica le classifiche dei brand che producono maggiore valore economico monitorando oltre 5.000 brand.