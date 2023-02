Inter-Porto, ci pensa Lukaku! Battibecco Dzeko-Onana: "Stai zitto e..."

Inter-Porto, decide Lukaku. Dzeko-Onana, battibecco in campo

Nel primo tempo di Inter-Porto (vinta 1-0 dai nerazzurri con gol di Lukaku) c'è stato un piccolo battibecco tra André Onana ed Edin Dzeko. Al 38', il portiere camerunese si è messo a protestare in modo plateale con l'arbitro Jovanovic reo di non aver interrotto immediatamente l'azione dopo un fallo di Taremi su Bastoni. L'attaccante bosniaco è tornato nella sua metà campo dicendogli di non protestare. "Stai zitto e torna tra i pali" le parole che secondo gli inviati di Prime Video Dzeko avrebbe ripetuto tre volte al compagno, che ha risposto più volte all’attaccante bosniaco. Calhanoglu ha cercato di riportare la calma, tappando anche la bocca a Onana.

Inter-Porto, Onana sul battibecco con Dzeko: "E' l'adrenalina del campo"

"Aspetti legati alla partita, ognuno ha il diritto di dire quello che pensa - ha spiegato il portiere nerazzurro Onana a Sky Sport nel dopo partita commentando l'episodio che lo ha visto protagonista con Dzeko durante il match vinto dall'Inter sul Porto -. E' l'adrenalina del campo, se ci arrabbiamo così vinciamo le partite... meglio ancora".

Inter-Porto, Lukaku gol con assist di Barella: "Nicolò è il primo giocatore con cui andare in guerra"

Un momento di tensione che arriva 9 giorni dopo quello di Marassi tra Barella e Lukaku. Tra l'altro proprio il centrocampista ex Cagliari ha dato l'assist al campione belga nel gol che ha consegnato la vittoria all'Inter sul Porto nell'andata degli ottavi di Champions League.

Lukaku, il gol al Porto (Lapresse)



"Sono contento dell'assist di Nicolò Barella, sempre detto che il primo giocatore con cui andare in guerra è lui", le parole di Big Rom a fine partita ai microfoni di Prime Video.