Inter scudetto certo: lo dice l'algoritmo. Milan-Juventus ko. La classifica

Inter scudetto davanti al Milan per l'algoritmo del Cies

L'Inter vincerà il campionato, conquistando il 19° scudetto. La sentenza è del Cies. Il centro internazionale di studi di sport ha decretato la vittoria di Lukaku e compagni nel torneo di serie A 2020/2021 sulla base di un algoritmo che tiene conto dei tiri in porta, tentati o subiti, del possesso palla, dei passaggi effettuati e di quelli fatti dagli avversari nelle varie zone del campo. Stando a questo calcolo calcistico-scientifico L'Inter di Antonio Conte sarebbe campione d'Italia con 81 punti davanti al Milan.

Inter campione d'Italia: Milan, Juventus e Napoli in Champions League. Classifica serie A

Ibrahimovic e la squadra rossonera infatti si fermerebbero a quota 79, davanti alla Juventus di Pirlo (78 punti). In zona Champions il Napoli di Gattuso (a 76). Roma (70 punti) e Atalanta (69) dovrebbero accontentarsi del quinto e sesto posto (che vale la qualificazione in Europa League), mentre la Lazio (a quota 66), settima, finirà nella neonata Uefa Conference League. Fuori dalla zona Europa il Sassuolo di De Zerbi ottavo e staccato dalle big con i suoi 52 punti. Nono e decimo posto di Udinese (48 pt), davanti al Verona di Juric (47) e al Bologna di Mihajlovic (46). Un girone di ritorno tranquillo per Sampdoria (a 45), Fiorentina (44) e per il Benevento di Pippo Inzaghi (43) che riuscirebbe anche a precedere la squadra del momento, lo Spezia allenato da Vincenzo Italiano (41). Il Torino di Urbano Cairo si salverebbe: diciassettesimo posto con 39 punti per i granata guidati da Belotti dietro a Genoa (a quota quaranta).

Monza di Berlusconi e Galliani in serie A. Parma retrocesso in serie B per l'algoritmo del Cies

In B, secondo l'algoritmo, andrebbero Parma (28 punti), Cagliari (27 pt) e Crotone (26). Promosse direttamente in A invece, Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani (con gli ex milanisti Balotelli e Boateng in campo) e l'Empoli. Mentre l'algoritmo non si spinge fino alla terza squadra di B che raggiungerebbe il paradiso della massima serie (essendoci i playoff).

Manchester City, Atletico Madrid, Bayern Monaco e Lione campioni per l'algoritmo del Cies

In Premier League, secondo il Cies, vincerà il Manchester City di Guardiola (che al momento ha sette punti e una partita in meno delle seconde) davanti ai cugini dello United e a Liverpool e Chelsea. La Liga sarà dell'Atletico Madrid di Simeone (colchoneros ora sono leader con 5 punti e due partite in meno dei cugini blancos) con il Barcellona al secondo posto (la possibile ultima stagione di Lionel Messi in blaugrana sarebbe dunque senza il titolo spagnolo) seguito da Real Madrid e Siviglia. In Bundesliga Bayern Monaco campione, mentre la Ligue 1 trionfo del Lione (attualmente terzo) davanti al Psg.