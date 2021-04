Inter scudetto (ecco quando), la reazione di Matteo Salvini

Inter scudetto, Salvini in... lockdown

Pronto allo scudetto dell'Inter? "Temo di sì", ammette Matteo Salvini, noto tifoso del Milan, a Radio Capital. Il leader della Lega ha già un 'piano' per non subire gli effetti del tricolore nerazzurro. Si prepara per un... lockdown: "Poi mi autoisolo per 48 ore", annuncia.

Inter scudetto, ecco quando

La squadra di Antonio Conte ha il primo match point questo fine settimana se battesse il Crotone e l'Atalanta non dovesse vincere sul campo del Sassuolo. Altrimenti tutto sarà rimandato nella prossima giornata di campionato prevista per il weekend dell'8 maggio, quando l'Inter affronterà a San Siro la Sampdoria alle ore 18. Anche se il Viminale potrebbe chiedere di anticipare il match alle 15 così da essere il più 'lontani' possibili da festeggiamenti che vadano poi oltre l'orario del coprifuoco (delle 22).