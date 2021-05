Inter scudetto, festa dei tifosi nerazzurri in Piazza Duomo: le foto

Inter scudetto, festa dei tifosi nerazzurri in Piazza Duomo

Diversi tifosi dell'Inter si sono riversati in Piazza del Duomo per festeggiare il 19° scudetto nerazzurro. Sventolano le bandiere per una festa che mancava da undici anni (ultimo titolo nel 2010 con José MOurinho nel magico maggio del Triplete).

Cori per il trionfo ("I campioni dell'Italia siamo noi") e slogan per storiche rivali Milan e Inter da parte delle centinaia di supporter nerazzurri nel cuore di Milano in un assembramento in cui tanti indossano la mascherina. Per la città anche i caroselli di chi festeggia con la propria auto.

Inter scudetto: tifosi nerazzurri in Piazza Duomo a Milano (Lapresse)



INTER CAMPIONE, SCUDETTO NUMERO 19. CLUB NERAZZURRO: "FESTEGGIAMO IN MANIERA RESPONSABILE"

"Ora e' il momento della festa: di tutti gli interisti. Una gioia che si sprigiona genuina ma che invitiamo a esprimere nella maniera piu' responsabile possibile: siamo campioni anche in questo!", scrive l'Inter sul proprio profilo Twitter, raccomandandosi con i tifosi nerazzurri di festeggiare la vittoria dello scudetto della formazione di Antonio Conte rispettando le norme anti-contagio da coronavirus.