Inter: Skriniar squalificato per tre giornate, Conte in tribuna a Parma

Oltre alla beffa finale (il 3-3 di San Siro che forse l'allontana definitivamente dalla possibilità di vittoria della Serie A), l'Inter si trova a fare i conti con le squalifiche di Milan Skriniar e Antonio Conte. Il primo starà fuori per tre giornate per insulti e bestemmie nei confronti dell'arbitro Davide Massa di Imperia. Il secondo sarà in tribuna a Parma e dunque non in panchina. In più per Skrinar un'ammenda di 10mila euro: a costargli caro, più del cartellino rosso è stata la reazione veemente, figlia del 3-3 subito poco prima da Magnani. E che sia avvenuto coi microfoni accesi sull'audio ambiente di uno stadio vuoto non ha aiutato a girarsi dall'altra parte.