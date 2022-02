Inter: superato il Milan nel ranking decennale UEFA. Juventus vola

Uefa, Inter supera il Milan. Juventus in top-5 del ranking storico

L’Inter supera il Milan. Non in campionato (dove comunque i nerazzurri hanno una partita in meno e virtualmente sarebbero in testa in caso di vittoria nella sfida che dovranno recuperare a Bologna), ma nel ranking storico/decennale della UEFA. Il club nerazzurro è ora in 26esima posizione davanti al Diavolo rossonero che sta in 27esima. E' la prima volta da quando la è stata introdotta la classifica (nel 2018) che l'Inter si trova davanti al Milan. Tra le italiane spicca la Juventus: che vola altissima al quarto posto. In top 20 il Napoli 19° con 141 punti, mentre la Roma è 22° con 127 punti.

Il ranking Uefa non porta ovviamente trofei, ma viene stilata per determinare la distribuzione di una parte dei premi alle società che prendono parte alle competizioni UEFA per club: Champions League, Europa League e Conference League. Stando al ranking 2020/21 ad esempio "il Real Madrid primo in classifica ha incassato 36,4 milioni dall’edizione 2021/22 della Champions League. Al contrario, lo Sheriff Tiraspol, squadra ultima nel ranking tra quelle che hanno preso parte alla fase a gironi della Champions quest’anno, ha incassato poco più di 1,1 milioni di euro", spiega Calcio e Finanza.

Ranking storico/decennale Uefa, la top-10

Real Madrid – 355 punti (19 nel 2021/22)

Bayern Monaco – 316 punti (22 nel 2021/22)

Barcellona – 280 punti (9 nel 2021/22)

Juventus – 249 punti (19 nel 2021/22)

Chelsea – 235 punti (18 nel 2021/22)

Atletico Madrid – 230 punti (14 punti nel 2021/22)

PSG – 229 punti (19 nel 2021/22)

Manchester City – 212 punti (19 nel 2021/22)

Manchester United – 207 punti (17 nel 2021/22)

Liverpool – 205 punti (23 nel 2021/22)

