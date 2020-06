Inter, ufficiale Vagiannidis: ecco chi è l'uomo che ha stregato Conte

Inter, ufficiale Vagiannidis: ecco chi è la nuova freccia di Conte

L'Inter batte il primo colpo per la stagione che verrà. Da mercoledì è ufficiale l'acquisto di Georgios Vagiannidis, classe 2011, che ha firmato con i nerazzurri per i prossimi 4 anni, a 300 mila euro più bonus legati alle presenze. Terzino destro greco, 19 anni da compiere a settembre, ha già esordito con la prima squadra del Panathinaikos (a cui andrà un indennizzo di 400 mila euro), peraltro piazzando nell’unica gara un gol e un assist. All’Inter farà il prossimo pre-stagione con i grandi, ma potrebbe rimanere anche fino a gennaio per essere valutato al meglio.