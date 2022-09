Inter va in gol a San Siro con... Radio 105

Inter e Radio 105, musica e animazione nei match di San Siro

Per le stagioni 2022/2023 e 2023/24 Radio 105 è la Radio ufficiale di FC Internazionale Milano. Un grande marchio dell’universo media incontra uno dei club di maggior successo al mondo. La vocazione di Radio 105 è quella di sposare le passioni dei propri ascoltatori. Durante il corso di tutta la stagione 2022/2023 e in quella successiva il marchio di Radio 105 sarà presente allo stadio di San Siro e in occasione delle partite in casa un dj set con la musica e l’animazione di Radio 105 scalderà l’atmosfera del pre-partita e dell’intervallo.

Radio 105, i record d'ascolti e il primato di Lo Zoo di 105

Radio 105 è la radio più seguita d’Italia, quella con la maggiore durata di ascolto, un’emittente dalle molte anime, caratterizzata da un’ampia varietà di stili e personalità. E’ firmato 105 il programma più ascoltato in assoluto della radiofonia italiana, “Lo Zoo di 105”.

Radio 105, presente con Radio 105 Tv sul canale 66 del digitale terrestre, è un sistema a tutto tondo fruibile ovunque attraverso l’app e tutti i sistemi di ascolto.