Inter-Venezia caos al 98': 1-1 di Sverko annullato dal Var. Proteste. Moviola, ecco la sentenza finale

Inter-Venezia, Sverko segna l'1-1 ma il Var annulla. Di Francesco: non così evidente

Il Venezia perde 1-0 a San Siro con l'Inter. Nel finale di gara la squadra lagunare segna il gol dell'1-1 poi annullato dal VAR per un fallo di mano di Sverko. "Non penso che sia stato così evidente, ma se il regolamento dice questo non voglio nemmeno stare a discutere. Mi piace più valutare un arbitraggio nella gestione della gara generale, che credo sia stata un pochino più dall'altra parte. Io non credo che ci sia un fallo proprio evidente, ma non voglio discutere di questo", le parole di Eusebio Di Francesco a Dazn.

Inter-Venezia, gol annullato a Sverko. "Tocco di mano". La moviola di Luca Marelli

L'ex arbitro Luca Marelli ha analizzato il gol annullato a Sverko nel finale di Inter-Venezia su Dazn: "Non se ne accorge neanche Sverko, inizialmente non si accorge neanche del gol. Ci sarebbe stato comunque da discutere sul salto ai danni di Bisseck, ma c'è il tocco di mano che toglie ogni dubbio. La rete non può essere convalidata perché il tocco avviene nell'immediatezza: subito dopo c'è stato un doppio tocco, primo di Sverko e poi di Bisseck. È stata annullata senza on field review, perché è una valutazione oggettiva. Non si può toccare con la mano e subito segnare una rete, a prescindere dalla volontà. Non è rete". In studio, viene chiesto a Marelli se il tocco debba essere chiaro ed evidente: "Le immagini lo certificano - risponde Marelli - si vede proprio la mano che si muove al contatto col pallone. Anche io ho dovuto riguardarlo più volte, ma dal retroporta si vede bene ed è un'immagine chiara".

Inter-Venezia 1-0, Lautaro gol e pari di Sverko annullato. Inzaghi: "Dovevamo essere più cinici"

Lautaro Martinez al 65° sblocca Inter-Venezia. La partita di mette in discesa per la squadra campione d'Italia che però non chiude i conti e al 96° rischia il pareggio Sverko segna l'1-1 ma l'arbitro annulla per un tocco con la mano. Scampato pericolo per i nerazzurri. Ma al termine del match il tecnico Simone Inzaghi analizza: "Dovevamo essere più cinici, ma ho fatto i complimenti alla squadra perché abbiamo fatto un primo tempo ottimo con gol importanti sbagliati. Sarebbe stata più semplice forse, poi nel primo quarto d'ora abbiamo perso le distanze e concesso occasioni. Poi trovato il vantaggio il neo è non averla chiusa".E ancora: "La Serie A la conosciamo, le partite sono sempre in bilico e l'ultima occasione oltre il fallo di mano c'è la spinta su Bisseck. Serviva essere cinici, non puoi arrivare ai 7' di recupero con un gol di vantaggio. Onore comunque al Venezia" le parole dell'allenatore dei campioni d'Italia.