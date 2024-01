Inter-Verona l'audio Var. "Fischia, fischia porca troia". "Questa è furbizia"

Inter-Verona, audio arbitro Fabbri e Var per il contatto Bastoni-Duda prima del gol di Frattesi

Nell'incontro a Coverciano tra i vertici arbitrali e la stampa diffusi gli audio con le comunicazioni tra arbitro e sala Var nel finale di Inter-Verona vinto 2-1 dai nerazzurri con gol di Frattesi, convalidato tra le proteste della squadra veneta per un precedente contatto sugli sviluppi di un calcio d'angolo tra Bastoni e Duda, caduto a terra dopo una spallata del difensore interista, che poi ha colpito la traversa con un tiro dal limite. Barella ha quindi raccolto la respinta e ha calciato, Frattesi ha messo in gol dopo la respinta del portiere Montipò.

Inter-Verona audio Var-arbitro. "Fischia, fischia porca troia"

Al Var c'è Luigi Nasca, che dice: "C'è a terra qualcuno. No, aspetta. Fischia, fischia, ma fischia santo cielo (per interrompere il gioco con Duda a terra, ndr). Ma porca troia, oh! Voglio vedere che è successo. Parte tutto da qua, magari si vede il giocatore che cade, lascio questa camera"

Inter-Verona audio Var. Arbitro: "Questa è furbizia"

L'arbitro Michael Fabbri in campo risponde così alle proteste del Verona: "Mandali via, mandali via! Ho detto che lui si è alzato, mi ha guardato e poi si è rimesso giù. Si alza, mi guarda e poi si rimette giù, questa è furbizia!".

Inter-Verona audio Var-arbitro Fabbri. "Gol regolare, gol regolare"

Nasca al Var dice all'arbitro Fabbri: "Fammelo rivedere tutto. Bandiere, qualcosa? No, nessuna bandierina (per eventuali fuorigioco, ndr). Vai, vai, vai, vai. Adesso fammi rivedere. Qua è tutto regolare. Fammi rivedere il tiro. Buona, vai, dai veloce. Regolare. Fammi rivedere un attimo solo. Michael, sono Gigi: gol regolare, gol regolare. Vai".

