Inter, Frattesi-Verona e Arnautovic-Genoa: gol da annullare. Lo dicono i vertici arbitrali

Le polemiche su arbitri e Var si scaldano in queste ultime giornate di serie A. Sul fronte Inter due episodi hanno fatto molto discutere e diviso gli addetti ai lavori: il gol di Marko Arnautovic sul finire del primo tempo nell'1-1 sul campo del Genoa (pareggio di Radu Dragusin, obiettivo di mercato del Milan nelle ultime ore) prima di Capodanno, successivamente la rete che ha dato il 2-1 contro il Verona segnata da Davide Frattesi nel giorno dell'Epifania. Vediamo l'analisi di Andrea Gervasoni, ex arbitro e dal 3 luglio 2021 vice commissario designatore della CAN di Serie A e B, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, guidata da Gianluca Rocchi.

Inter-Verona, Gervasoni (vice di Rocchi in Can): "Gol di Frattesi da annullare, era fallo di Bastoni"

L'Inter va in vantaggio col Verona al 93° con una prodezza di Frattesi (al 96° Henry sbaglierà poi il rigore del possibile 2-2 mandando la palla sul palo dopo aver spiazzato Sommer). All'inizio dell'azione della rete nerazzurro il contatto Bastoni-Duda. "Analizzeremo l'episodio con calma per capire il mancato intervento. Se è stato un errore? Assolutamente sì, era un gol da annullare. Abbiamo ascoltato le registrazioni ma dovremo parlare con il Var Nasca per capire se ha considerato l'intervento di Bastoni un body check mentre invece è lui che intenzionalmente colpisce con il corpo il difensore avversario. Le altre decisioni sono state corrette", le parole di Andrea Gervasoni a Open Var su Dazn.

Il vice commissario designatore della CAN ha parlato dei provvedimenti per il varista Luigi Nasca: "Come in tutte le squadre ci cono momenti complicati, bisogna quindi abbassare la testa e continuare a lavorare. Vogliamo dargli tranquillità, qualche passaggio in Serie B, come sempre successo per arbitri, assistenti e varisti, per recuperarlo in vista del resto della stagione e vediamo come reagisce”.

Qui la moviola dell'ex arbitro Luca Marelli a Dazn sull'episodio di Inter-Verona.

Inter-Verona l'episodio da moviola: gomitata di Bastoni a Duda nell'azione che porta il 2-1 di Frattesi



Genoa-Inter, Gervasoni (vice di Rocchi in Can): "Il gol di Arnautovic era da rivedere e annullare"

Il 29 dicembre le polemiche per Genoa-Inter e l gol del momentaneao vantaggio nerazzurro segnato da Marko Arnautovic alla fine del primo tempo. Andava annullato da arbitro e Var per la spinta di Bisseck su Strootman? Andrea Gervasoni a Open Var su Dazn - dopo aver fatto sentire l'audio del dialogo tra l'arbitro Doveri e il Var Irrati - ha spiegato che la rete non andava convalidata. “Quest’anno porto come esempio un episodio simile, in Verona-Lazio, dove abbiamo annullato. Una spinta a due mani deve essere oggetto di revisione. Irrati a Genova ha ritenuto la spinta leggera. Come commissione abbiamo ritenuto che quando c'è la spinta a due mani, il Var deve richiamare. Questo è un gol dove si deve richiamare e penso che l’arbitro avrebbe annullato. La bravura di Irrati è valutare live le situazioni, derubrica una spinta minore a quella di Verona-Lazio, ma doveva esserci il check. Tecnicamente però ha lavorato bene”.

La spinta di Bisseck a Strootman nell'azione del gol dell'Inter contro il Genoa



Genoa-Inter, dialogo in Sala Var sul gol di Arnautovic per la spinta di Bisseck su Strootman

“Occhi su Bisseck. Possibile fallo, possibile mano, possibile fuorigioco. Partiamo dal laterale, fammi vedere… Fammela rivedere la possibile spinta. Dammi un’altra camera. Torna indietro, rallenta. No, ok questo no (parlano della spinta di Bisseck, ndr). Gol corretto puoi riprendere il gioco”.

