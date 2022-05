Investcorp abbandona la trattativa per il Milan: confermato lo scoop di Affari

Investcorp annuncia la fine delle trattative per il Milan

Non che ci fossero molti dubbi, ma ora è arrivata anche l’ufficialità: il fondo del Bahrein Investcorp ha ufficialmente abbandonato la trattativa per l’acquisto del Milan. Ora la strada che porta al veicolo americano RedBird, come anticipato da Affaritaliani.it, è tutta in discesa. Ad annunciare lo stop definitivo alle trattative è stato Mohammed Alardhi, il numero uno del fondo emiratino, su Twitter. “Abbiamo avuto una discussione con Elliott – si legge nel post – per un possibile investimento nell’Ac Milan. Come a volte può accadere con trattative di questa portata, non è stato raggiunto un accordo commerciale e abbiamo deciso di comune accordo di interrompere il dialogo. Auguriamo ad Ac Milan il meglio per le prossime stagioni e per quelle a venire”.

Strada spianata per RedBird

Elliott dunque passerà sì la mano, ma non a Investcorp, come sembrava inizialmente. Da inizio maggio, infatti, è parso sempre più verosimile che a prendersi il diavolo sarebbe stato il fondo made in Usa, RedBird guidato da Gerry Cardinale: Singer dovrebbe comunque mantenere una quota minoritaria (in campo per questa operazione ci sono le banche JP Morgan e Bank of America, stando a Class Nbc). L’obiettivo del fondo americano è di proseguire la strada vincente intrapresa da Elliott, facendo crescere ulteriormente la squadra e trasformando il club in una media company in grado di prendersi il mercato dello sport come intrattenimento. Il valore dell’operazione dovrebbe essere intorno a 1,3 miliardi di euro.



