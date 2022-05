Chi è Gerry Cardinale, il fondatore di RedBird pronto a prendersi il Milan

Chi è Gerry Cardinale

L’uomo del giorno è un americano dalle chiare origini italiane: Gerry Cardinale, il fondatore e managing director di RedBird Capital Partners, il fondo Usa che è pronto a prendersi il Milan per 1,3 miliardi. Questo uomo d’affari, 53 anni, originario di Philadelphia, ha una laurea in studi sociali ad Harvard cui ha fatto seguito un altro diploma in “Politics and Political Theory” a Oxford nel 1991. L’anno successivo entra in Goldman Sachs, dove resterà per oltre 20 anni, fino al dicembre del 2012. Nella banca d’affari, Cardinale è stato partner dell'azienda e senior leader dell'attività di investimento di private equity della Merchant Bank, che ha gestito oltre 100 miliardi di dollari di capitale privato tra azioni, debito, strategie di investimento immobiliare e infrastrutturale.

Cardinale ha fatto parte del comitato di investimento della Merchant Bank e del Comitato di partenariato dell'azienda. Nel luglio del 2013 la svolta: fonda RedBird Capital Partners, il fondo d’investimento di cui è anche managing partner. Attualmente gestisce asset per un controvalore di circa 6 miliari di dollari, ma l’obiettivo è arrivare a 11. I settori coinvolti sono sport, telecomunicazioni, servizi finanziari e consulenza. Ma è lo sport il cavallo di battaglia di RedBird.

La strategia d’investimento di Gerry Cardinale

Al centro della filosofia di investimento di Gerry è sempre stato il coinvolgimento pratico e di alto livello nel portafoglio in collaborazione con i fondatori e gli imprenditori dietro i suoi investimenti. A tal fine, oltre alle sue ampie responsabilità a livello di portafoglio di CIO e aziendali in RedBird, è personalmente attivo con una serie di società in portafoglio tra cui YES Network, Fenway Sports Group, Skydance Media, Compass Data Centers, The SpringHill Company, Wasserman Media Group e XFL. Gerry supervisiona anche i team di creazione di valore dell'azienda, coprendo la gestione del portafoglio, il finanziamento, la compensazione della gestione e la monetizzazione. E, infine, è attivo nel garantire che l'azienda mantenga il suo impegno per la diversità, l'equità e l'inclusione all'interno dell'azienda, nonché nel portafoglio di investimenti.

Chi è Red Bird

Si tratta di un fondo specializzato in investimenti sportivi, detentori di asset per complessivi sei miliardi. L'azienda americana possiede una quota del 10% di Fenway Sports Group (acquistata per 750 milioni lo scorso anno), trust che ha partecipazioni nel Liverpool, nella squadra di baseball dei Red Sox e nel New England Sports Network. Detiene inoltre l'85% del Tolosa, rilevato nel 2020 quando era nella Serie B francese e che dall'anno prossimo se la vedrà nella massima competizione, la Ligue 1.

