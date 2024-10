Inzaghi-Spalletti, pace fatta! La telefonata del ct azzurro all'allenatore dell'Inter per chiarire

Spalletti chiama Inzaghi: chiarimento col tecnico dell'Inter

Luciano Spalletti e Simone Inzaghi si sono sentiti al telefono nelle ultime ore. Il ct azzurro ha chiamato l'allenatore dell’Inter per chiarire il senso delle sue parole dei giorni scorsi. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

“Non mi è mai successo durante tutta la carriera che qualcuno mi abbia telefonato per certe cose — aveva detto il mister azzurro a Rai Sport a proposito dei contatti telefonici emersi tra Inzaghi e gli ultras interisti —. Io rispondo a tutti, anche a quelli che non conosco, però poi so riattaccare e so continuare la conversazione con chi mi telefona”.

Inzaghi ci era rimasto molto male ed era filtrata irrritazione anche dall'Inter.

Ora però Spalletti e Inzaghi, si sono parlati "e il ct ha assicurato a Inzaghi di non volersi riferire direttamente a lui, spiegando come il suo fosse un discorso di carattere generale", spiega la Gazzetta dello Sport.