Istituto per il Credito Sportivo-Federkombat, rinnovata Convenzione triennale

Istituto per il Credito Sportivo e Federkombat, rinnovata la Convenzione triennale per lo sviluppo delle discipline

È stata rinnovata la Convenzione triennale fra l’Istituto per il Credito Sportivo e la Federkombat (Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, Savate, Shoot Boxe, Sambo, MMA). Il Presidente ICS, Beniamino Quintieri e il Presidente della Federkombat, Donato Milano hanno firmato il Protocollo d’Intesa per garantire l’ammodernamento degli impianti e lo sviluppo delle discipline.

Attraverso il Mutuo Light 2.0, le società affiliate alla Federazione, previa lettera di referenza e senza nessun’altra garanzia, potranno ottenere finanziamenti agevolati fino a un massimo di 60mila euro per l’acquisto di attrezzatura sportiva e per piccoli lavori di ammodernamento dei propri impianti.

Lo sviluppo delle infrastrutture è garantito anche attraverso il prodotto Top of the Sport che permetterà alla Federazione di ottenere un finanziamento fino a 20 anni per un importo massimo di 6 milioni di euro per la realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, messa a norma, abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico dei centri federali e dei centri di preparazione olimpica.

L’accordo consentirà alle atlete e agli atleti di poter svolgere i propri allenamenti e le proprie gare con attrezzatura professionale e all’avanguardia e in centri sportivi moderni e sostenibili. L’Istituto per il Credito Sportivo metterà a disposizione della Federazione il proprio personale per informazioni, assistenza e consulenza.

Il rinnovo della Convenzione è un passo determinante verso la crescita degli Sport di combattimento su scala nazionale. I prodotti agevolati messi a disposizione dal Credito Sportivo saranno di fondamentale importanza per le tante società diffuse nel Paese che potranno acquistare l’attrezzatura necessaria in modo semplice e veloce senza ulteriori garanzie se non la lettera di referenza della Federazione.