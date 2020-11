Italia a un passo dalle final 4 di Nation League. Mancini, segnali di rinnovo

ITALIA-POLONIA 2-0, EVANI, 'ERA UNA PARTITA DA VINCERE, GIOVANI STANNO CRESCENDO BENE'

''Quando si presentano le difficoltà noi ci uniamo sempre di più''. Queste le parole di Alberigo Evani vice commissario della nazionale al termine della partita vinta contro la Polonia. ''sono ragazzi straordinari -ha detto parlando a Rai Sport- nell'intervallo abbiamo sentito Mancini e si è detto soddisfatto, molto contento. Abbiamo giovani che stanno crescendo bene e giocano come veterani. Questa era una partita da vincere. La Bosni? Recuperiamo energie e chiudiamo in bellezza''.

ITALIA-POLONIA 2-0, ROBERTO MANCINI: "GRANDE PRESTAZIONE, BELLISSIMA NAZIONALE"

"Una grande prestazione di squadra. Non era facile, ma abbiamo avuto la giusta mentalità. Saremo testa di serie ai sorteggi di qualificazione ai Mondiali 2022. Complimenti ai ragazzi, al mister Chicco Evani e a tutto lo staff di una bellissima Nazionale!", ha scritto il ct Roberto Mancini via social.

ITALIA BATTE LA POLONIA 2-0 IN NATIONS LEAGUE

L'Italia batte la Polonia 2 a zero nella partita giocata stasera valida per la Nations League. Al 27' passa in vantaggio con un rigore realizzato da Jorginho e raddoppia all'83' con un gol di Berardi. La nazionale torna al comando del gruppo e per qualificarsi alle final 4 basterà battere la Bosnia (già retrocessa).

Figc, Gravina: messaggio a Roberto Mancini per il rinnovo con la nazionale

"Siamo legati a Mancini da due anni di contratto. Certo che ho pensato ad allungare. Attendo notizie da lui", ha spiegato il presidente della Figc, Gabriele Gravina prima della partita che ha poi visto l'Italia battere 2-0 la Polonia e avvicinarsi alle final 4 di Nations League. Un messaggio forte sulla volontà della Federcalcio di prolungare il matrimonio oltre i Mondiali del 2022 in programma in Qatar. Bisognerà capire le intenzioni di Mancini e quanto peserà la sua voglia di tornare al lavoro quotidiano in campo in qualche grande club dopo quattro anni da ct azzurro.

Gravina poi rassicura sul tema dei tornei nazionali. "Nessun rischio di stop ai campionati". Si gioca troppo? £Il ritmo credo sia sempre lo stesso, ma in questo momento forse si è esasperati da questa pandemia - ha detto ai microfoni di Sky Sport - Posso dire che dopo questo weekend concederemo un momento di tregua ai nazionali, visto che non giocheremo fino a marzo. Ma credo anche che se la Nazionale rappresenta un patrimonio di questo Paese, in grado di testimoniare speranza, non dovremmo spegnerla. Anzi, dobbiamo alimentarla facendo in modo magari di conciliare gli impegni anche attraverso alcune piccole modifiche di forma laddove possa essere necessaria"

Italia Polonia 2-0 tabellino

RETE: pt 26′ Jorginho rig.; st 83′ Berardi

ITALIA 4-3-3: Donnarumma; Florenzi (88′ Di Lorenzo ng), Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Bernardeschi (61′ Berardi), Belotti (80′ Okaka), Insigne (88′ El Shaarawy). A disposizione: Sirigu, Cragno, Calabria, Pessina, Romagnoli,, Tonali, Soriano, Ferrari. Allenatore: Evani

POLONIA 4-2-3-1: Szczesny; Bereszyński, Glik, Bednarek, Reca; Krychowiak, Moder (45′ Grosicki); Szymański (45′ Zielinski), Linetty (74′ Milik), Jóźwiak (45′ Goralski); Lewandowski. A disposizione: Skorupski, Fabianski, Bochniewicz, Walukiewicz, Kedziora, Milik, Rybus, Placheta, Piatek. Allenatore: Brzeczek

ARBITRO: Turpin

AMMONITO: Krychowiak, Belotti, Goralski

ESPULSO: Goralski