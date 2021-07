Italia Campione d'Europa: esaurite le maglie Puma, spedizioni da novembre

Il trionfo dell'Italia a Euro 2020 è anche un grande business economico: le maglie ufficiali griffate Puma sono andate esaurite e le nuove spedizioni non potranno partire prima di novembre!

E' stata davvero una lunga attesa: l'Italia non vinceva gli Europei da 53 anni (il suo unico successo risaliva al 1968) e non sollevava al cielo alcun trofeo da 15 (ovviamente ci riferiamo al mondiale di Germania 2006). Anche per questo la febbre per l'impresa sportiva si è trasformata in un enorme business per Puma, sponsor tecnico degli azzurri, proprio nel suo passo di addio alla partnership: dal 2022 verrà rimpiazzata dai "cugini" di adidas.

Le magliette di Verratti, Jorginho, Donnarumma, Barella e degli altri eroi azzurri sono andate esaurite ben prima della vittoriosa finale contro l'Inghilterra. Per questo motivo, Puma si trova nella singolare condizione di dover rifornire i magazzini: per questo motivo, anche ordinando una maglia della nazionale oggi stesso, la spedizione non potrà essere effettuata prima del 22 novembre!

Ma quanto costa una maglia della nazionale campione d'Europa?

Il prezzo base è di 90 euro, che però salgono a 110 se si vuole aggiungere il nome sulla schiena. Per aggiungere la patch Uefa, indossata nel corso degli Europei, si spendono ulteriori 6 euro. Per aggiungere la patch che identifica i Campioni di Europa in carica, invece, se ne spendono 8.