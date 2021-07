Italia, il mistero del bus scoperto. Bonucci e Chiellini: "Vezzali, aiutaci"

Il successo della Nazionale all'Europeo conserva una macchia, un mistero che ancora non è stato risolto. Chi ha autorizzato i calciatori dell'Italia a viaggiare sul pullman scoperto a Roma? Figc e Prefettura si rimpallano le responsabilità, ma intanto - si legge su Repubblica - spunta un retroscena sulla trattativa in Quirinale. Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci hanno individuato chi potesse aiutarli, ma sopratutto capirli. Si sono avvicinati a Valentina Vezzali, sottosegretaria allo sport nel governo Draghi dopo aver vinto sei medaglie d’oro olimpiche nella scherma. "Valentina aiutaci" hanno chiesto i due juventini, 2tu sei stata un’atleta, tu puoi capire: questa coppa appartiene alla gente". E alla gente doveva tornare sotto forma di sfilata sul pullman scoperto, visibile a tutti.

Valentina Vezzali - prosegue Repubblica - ha deciso di farsi portavoce dei giocatori con la collega del Viminale Luciana Lamorgese. Alla prima telefonata la ministra dell’Interno non ha risposto. Alla seconda sì, anche se l’esito non è stato quello atteso da Bonucci e Chiellini. Lamorgese ha spiegato all’ex campionessa di scherma che da giorni Questura e Prefettura avevano deciso di negare l’assenso a questo tipo di manifestazione. Ma, con grande sorpresa, all’uscita da Palazzo Chigi ha trovato il pullman scoperto che attendeva i giocatori in piazza Colonna. E solo a sera, di fronte alla tv, ha scoperto che la sfilata con la coppa era in corso. Certo, il desiderio di Bonucci e Chiellini era forte, ma non al punto da far entrare un pullman in pieno centro di Roma. Il mistero continua.