Italia ko, Joselu fa volare la Spagna. Mancini: "Forse ho sbagliato modulo"

Italia ko in Nations League, Mancini: “Spagna ha meritato, per noi tanto rammarico. Forse ho sbagliato modulo”

“Alla fine penso che la Spagna abbia meritato di vincere, anche se il gol incassato nel finale è una beffa per noi. Abbiamo fatto una partita diversa rispetto alle nostra caratteristiche, ma i ragazzi hanno messo tutto in campo. Nel secondo tempo è venuta fuori poca roba, ci sono cose che ci rammaricano, ma ora dobbiamo onorare la finale per il terzo posto, interpretarla nella maniera giusta e fare bene”, il commento a caldo di Roberto Mancini dopo il ko per 2-1 subito dalla sua Italia in semifinale di Nations League contro la Spagna.

Il ct della nazionale ha fatto mea-culpa per la scelta del modulo, il 3-5-2, preferito al collaudato 4-3-3. "Dovevamo giocare meglio, questo è sicuro. Avevamo impostato la partita in un certo modo, ma forse questo non è il nostro calcio. Nel primo tempo è andata bene, nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo e non siamo più riusciti a giocare. Forse dovevo fare qualcosa io, dovevo cambiare qualcosa. La Spagna è una squadra forte, anche quando cambia i giocatori. Noi abbiamo impostato un calcio alcuni anni fa e forse dobbiamo continuare con quello, l'avevamo impostata così pensando di poter fare qualcosa di meglio. Credo ci sia stata una valutazione sbagliata da parte mia sul modulo".

Italia ko in Nations League con la Spagna. Immobile: “Una sconfitta che brucia tanto”

“Siamo amareggiati, abbiamo lottato fino alla fine ma non è bastato. Il gol subito nel finale è questione di sfortuna, nel calcio succede. La sconfitta brucia molto, sapevamo che con la Spagna è sempre difficile, loro tengono sempre la palla e ti sfiancano, ma a livello di occasioni penso che la gara sia stata in equilibrio. Sono triste, ora è anche difficile dare un giudizio a caldo”. Queste le parole amare di Ciro Immobile al termine della semifinale di Nations League tra Italia e Spagna, vinta dagli iberici 2-1 con un gol nel finale. Agli Azzurri non è bastato il calcio di rigore del bomber della Lazio, valevole per il momentaneo pareggio.

Italia beffata 2-1 in extremis firmato da Joselu, Spagna in finale di Nations League

La Spagna è la seconda finalista della Nations League, grazie alla vittoria in extremis contro l’Italia. Allo stadio De Grolsch Veste di Enschede gli azzurri di Roberto Mancini vengono beffati 2-1 all’88’ dal gol di Joselu, dopo il botta e risposta in avvio tra Jeremy Pino e Ciro Immobile, quest’ultimo a segno su calcio di rigore. Le Furie Rosse di Luis De La Fuente riescono quindi a strappare il pass per la finalissima di domenica contro la Croazia, mentre l’Italia deve accontentarsi solamente della finalina per il terzo posto contro l’Olanda, battuta 4-2 ai supplementari proprio dalla nazionale croata. Passano neanche quattro minuti dal fischio d’inizio e gli spagnoli sbloccano subito grazie a Yeremy Pino, che approfitta di un incredibile errore di Bonucci e firma l’immediato 1-0 battendo Donnarumma.

Pronta però la reazione degli azzurri, che al 10’ si conquistano un calcio di rigore con Zaniolo, che calcia in area trovando il braccio largo di Le Normand: l’arbitro fischia il penalty e Immobile lo trasforma nel gol dell’1-1. Al 22’ la squadra di Mancini troverebbe anche il gol per ribaltare il risultato, ma il gol di Frattesi viene reso vano da una sua stessa millimetrica posizione di fuorigioco sul lancio in verticale di Jorginho. A ridosso della mezz’ora si fanno rivedere pericolosamente in avanti le Furie Rosse con un tiro velenoso di Morata parato da Donnarumma, mentre nel finale di frazione l’Italia spaventa Unai Simon con una conclusione da fuori di Toloi terminata alta di poco. Ad inizio ripresa la Spagna ha una clamorosa doppia occasione per il nuovo vantaggio: Merino viene murato da due passi da Donnarumma, poi Morata prova a girarsi nell’area piccola mettendo a lato di un soffio. Qualche istante più tardi ci prova Rodri in acrobazia calciando alto, poi gli azzurri rispondono al 65’ creando una grande palla gol con Frattesi, che calcia a botta sicura su cross basso di Zaniolo trovando un gran riflesso del portiere. Con il passare dei minuti i ritmi calano e le emozioni diminuiscono, ma proprio quando si stavano per assaporare i tempi supplementari arriva la beffa per l’Italia: all’88’ la squadra di De La Fuente firma il decisivo 2-1 grazie al neo entrato Joselu, che mette dentro da due passi dopo una conclusione da fuori di Rodri deviata dalla difesa.