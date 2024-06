Italia: Orsolini, Ricci e Provedel esclusi dalla lista per Euro 2024

Provedel, Ricci e Orsolini: nelle scorse ore il ct azzurro Luciano Spalletti ha ufficializzato i tagli sui 26 convocati dell'Italia per Euro 2024.

Se il portiere della Lazio (precauzionalmente continuerà ad allenarsi visto l'affaticamento muscolare di Meret, che però non sembra destare preoccupazioni) e il centrocampista del Torino erano indiziati di esclusione, qualche sorpresa ha destato la decisione sull'ala del Bologna, autore di una grande stagione in serie A (10 gol e 2 assist) e tra gli artefici della qualificazione in Champions della squadra allenata da Thiago Motta. Tra l'altro Orsolini era partito titolare nell'amichevole (terminata 0-0) tra Italia e Turchia giocata martedì al Dalll'Ara.

Italia, perché Orsolini non è stato convocato da Spalletti per gli Europei

Quali le ragioni di questo taglio? Si può fare qualche ipotesi. Forse in parte ha inciso una prestazione al di sotto delle attese, ma va anche sottolineata la concorrenza nel reparto (da Zaccagni a El Shaarawy). E poi c'è il problema legato al modulo: l'Italia di Spalletti sembra propendere per il 3-4-2-1 e il 3-5-2 in vista degli Europei, due schieramenti (soprattutto il secondo) che calzano un pochino meno a pennello per chi è esterno puro come lui.

Italia, i 26 convocati di Spalletti per Euro 2024

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham)

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).