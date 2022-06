Italia ripescata ai Mondiali di calcio, Baggio: "Ci doveva andare di diritto"

Italia ai Mondiali di calcio in Qatar, il ripescaggio? Baggio: "Vergogna che l'Italia non sia qualificata di diritto"

L'Italia ripescata ai Mondiali di calcio in Qatar? Roberto Baggio non ha dubbi e va oltre anche al caso Ecuador-Byron Castillo (che fa tanto sperare Cile e in subordine Perù per un eventuale ripescaggio, più che gli azzurri malgrado l'articolo 6 Fifa e il ranking): "È una vergogna che l’Italia, pur avendo vinto l’Europeo, non si sia qualificata di diritto al Mondiale. Una vera follia". Il Divin Codino lo ha detto a margine del taglio del nastro del nuovo volo Roma-Buenos Aires di ITA Airways con un aereo dalla compagnia di bandiera che avrà il suo nome.

Roberto Baggio dunque scende in campo con gli azzurri e il ct Roberto Mancini. "Una partita secca si può perdere contro chiunque, ma questi ragazzi avrebbero diritto a un premio per quello che hanno fatto all'Europeo. Se io fossi stato in quella squadra avrei faticato ad accettarlo e mi fa rabbia". La sconfitta con l'Argentina per 3-0 in Supercoppa Intercontinentale? "Credo che l’Italia abbia sofferto l’eliminazione che ha avuto dal Mondiale, per me è un discorso psicologico".

