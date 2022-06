Italia ripescata ai mondiali: Emirati Arabi Uniti e Australia le alternative

Azzurri ripescati a Qatar 2022: le ultime notizie

Italia ripescata ai mondiali? Diciamoci la verità: è praticamente impossibile. Qualora l’Iran fosse escluso da Qatar 2022 per il mancato rispetto dei diritti umani, la scelta della squadra ammessa al suo posto spetterebbe alla Fifa e, in linea del tutto teorica, la scelta potrebbe anche ricadere sugli azzurri, per via del blasone (quattro volte campioni del mondo) e dei risultati più recenti (campioni d’Europa in carica).

Tuttavia, visto che il regolamento lascia ampia discrezionalità al governo del calcio mondiale, è chiaro che si tratterebbe di una decisione “politica”. Non dimentichiamoci che le posizioni di potere vengono assegnate attraverso voti delle singole confederazioni e quindi mantenere buoni rapporti con i vari rappresentanti continentali è fondamentale. Sia per questo motivo che per un più edificante rispetto dei valori sportivi, l’esclusione dell’Iran porterebbe al ripescaggio di un’altra squadra asiatica.

L’onore spetterebbe alla prima delle non qualificate, ovvero Emirati Arabi Uniti o Australia, che si sfidano proprio oggi, martedì 7 giugno, nello spareggio tra le terze classificate di ogni girone. La vincente andrà poi al playoff intercontinentale del 13 giugno contro la rappresentante del Sudamerica, ovvero il Perù. Chi si aggiudica questa sfida, stacca il biglietto per il Qatar.

Come si vede, quindi, c’è una certa abbondanza di alternative al ripescaggio dell’Italia… posto che l’Iran venga davvero estromesso.

Leggi anche: