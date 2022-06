Italia ripescata ai Mondiali Qatar: Fifa-Ecuador, la guerra "mondiale" non è finita

Italia ripescata ai Mondiali Qatar (praticamente impossibile): Cile al Tas vs l'Ecuador. Ma non subito

"Andremo al Tas". Dalla Federcalcio del Cile è trapelata in modo chiaro la volontà di portare il caso Ecuador-Byron Castillo sino al Tribunale dello Sport di Losanna. Cosa che lascia aperta la porta a soluzioni clamorose pur se improbabili: in primis il ripescaggio di una nazionale al posto di quella ecuadorena se il giudizio della Commissione Disciplinare della Fifa fosse sconfessato. E qua si torna al tormentone "Italia ripescata ai Mondiali di calcio in Qatar" che va avanti stancamente da più di due mesi, pur senza grandi possibilità di trasformarsi in qualcosa di reale. Già, perchè il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha escluso l'ipotesi che stava montando alcune settimane fa (sull'onda delle "rivendicazioni" legate al ranking e all'articolo 6 della Fifa).

E, se mai dovesse "cadere" l'Ecuador, appare chiaro che il Cile sarebbe in pole position per prendere il posto dei rivali al Mondiale di calcio che si giocherà in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre 2022.

Italia ripescata ai Mondiali Qatar: Cile vs Ecuador-Byron Castillo, appello alla Fifa. Poi il Tas

Ad ogni modo vediamo di capire le prossime mosse del Cile sul tema. Il Tas non è la fermata successiva dopo la bocciatura data dalla Commissione Disciplinare della Fifa, che ha scagionato Byron Castillo (accusato di essere colombiano di passaporto e non avere titolo per giocare con la nazionale dell'Ecuador). Ora si andrà obbligatoriamente in appello sempre in seno alla Fifa (non si può percorrere altra strada). Preso atto delle motivazioni della sentenza partirà "il ricorso che presenteremo alla FIFA. In seguito, se non c'è una soluzione favorevole per il nostro Paese, andremo al Tas, è una procedura naturale quando non si accetta una sentenza, con prove molto eloquenti e fondate. Continueremo su quella strada. Continueremo con la stessa convinzione. la stessa forza, fino alla fine”, ha spiegato Pablo Milad presidente dell'Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

Il problema è che questi ricorsi del Cile per il ripescaggio ai Mondiali del Qatar (che, per l'Italia restano una chimera vista la situazione attuale) saranno una corsa contro il tempo - grande alleato dell'Ecuador.