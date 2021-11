Italia-Svizzera, gli azzurri si qualificano se...tutte le combinazioni

Italia si qualifica ai Mondiali se...tutte le combinazioni che permetteranno Azzurri di chiudere primi nel girone. Altrimenti saranno playoff

Italia-Svizzera sarà un match decisivo per il percorso degli Azzurri nelle qualificazioni Mondiali 2022. La squadra di Mancini affronterà gli elvetici venerdì 12 novembe a Roma e con ogni probabilità sarà l'incontro che deciderà chi si qualificherà prima nel girone, evitando così il problema di giocare i playoff che nel 2017 contro la Svezia sono stati fatali per gli Azzurri.

Qatar 2022, l'Italia si qualfica ai Mondiali se...tutte le combinazioni

Italia e Svizzera sono prime nel Girone C appaiate a 14 punti con 4 vittore, 2 pareggi e zero sconfitte. La Nazionale rispetto agli avversari d'Oltralpe hanno il vantaggio della differenza reti (+11 contro +9). L'Italia si qualifica ai Mondiali se:

Vince contro Svizzera e Irlanda del Nord (15 novembre alle 20:45 allo stadio Windsor Park di Belfast)

Vince con la Svizzera e pareggia con l'Irlanda del Nord

Pareggia con la Svizzera ma segna molti gol contro l'Irlanda del Nord per consolidare la differenza reti

Italia e Svizzera pareggiano entrambe le prossime due partite

Se tali condizioni non si realizzeranno all'Italia toccherà partecipare ai playoff per qualificarsi ai Mondiali 2022 in Qatar. Alle eliminazioni partecipano le 10 migliori seconde e le due migliori dei gironi di Nations League che non sono rientrate nei primi due posti del rispettivo gruppo. Mancini per la sfida con la Svizzera perde Zaniolo, Pellegrini, Verratti e Florenzi ma ritrova Immobile, Belotti e Pessina. Convocato anche Cataldi. Per la Svizzera invece non ci saranno Embolo, Zuber, Elvedi, Fassnacht, Kobel, Xhaka e Seferovic.