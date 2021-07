Italia, Spinazzola infortunio serio: si teme la rottura tendine d'achille

Spinazzol, sospetta rottura tendine d'Achille

L'infortunio capitato al 77° di Belgio-Italia a Leonardo Spinazzola è una brutta tegola per l'ambiente azzurro e soprattutto per l'esterno della Roma. Il 28enne terzino sinistro (autore sino a quel momento di un Europeo straordinario) inseguendo Thorgan Hazard sulla fascia, ha sentito subito un problema alla gamba sinistra. Spinazzola ha subito urlato di dolore chiamando il cambio (il ct azzurro Roberto Mancini ha inserito Emerson Palmieri). Il giocatore dell'Italia ha lasciato il campo in lacrime e portato in barella.

Leonardo Spinazzola (Lapresse)



I primi aggiornamenti parlano di una possibile rottura del tendine d'Achille con uno stop che sarebbe di diversi mesi, anche se serviranno gli esami strumentali per definire con certezza la situazione, i tempi e l'iter di recupero. "Ci dispiace molto per Spinazzola e per il suo infortunio, non lo meritava. Stava giocando straordinanariamente bene. Stava giocando un Europeo grandissimo", ha spiegato Roberto Mancini a fine partita.

Spinazzola in passato ha superato un altro grave infortunio: nel 2018 aveva avuto la lesione del legamento crociato del ginocchio.