Italia-Svezia: oggi l'anniversario del giorno più buio della storia azzurra

Oggi è il terzo anniversario della mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali. Erano 60 anni che non succedeva

Oggi ricorre l'anniversario di uno dei momenti peggiori per tutti gli italiani che amano il calcio e sicuramente tra i più tristi nella storia della Nazionale. Il 13 novembre 2017 l'Italia pareggia 0-0 contro la Svezia a San Siro e in virtù della sconfitta per 1-0 dell'andata non si qualifica ai Mondiali di Russia 2018. Erano 60 anni che gli azzurri non partecipavano alla manifestazione per nazioni più importante al mondo.

La partita viene ricordata soprattutto per le scelte dell'allora ct della Nazionale, Gian Piero Ventura, costretto alle dimissioni dopo la mancata qualificazione e da molti considerato il principale responsabile di questa epocale disfatta. Episodio tristemente memorabile è quello in cui Ventura manda a scaldarsi Daniele De Rossi a pochi minuti dalla fine del match. L'ex capitano della Roma, indicando il compagno Lorenzo Insigne rimasto seduto in panchina per oltre 90 minuti, affermò: "Porca m... dovemo vince, non dovemo pareggià".

Altro episodio rimasto impresso nelle menti dei tifosi azzurri fu la conferenza post-partita di Ventura. "E' una sconfitta che secondo me ha tanti colpevoli, non uno solo. Invece ci ho messo la faccia solo io in sala stampa e sono diventato il capro espiatorio di un sistema che non funzionava. Sono dispiaciuto, perché ci ho creduto e per la Nazionale ho rinunciato a tanto, arrivandoci con l’entusiasmo di chi ha sempre tifato per l’Italia. Fino alla Spagna attorno a noi c’era un entusiasmo incredibile: è bastato perdere una partita ed è cambiato tutto", dichiarò il ct.

Dopo un periodo di transizione la Nazionale oggi sembra saldamente nelle mani del tecnico Roberto Mancini. Gli azzurri hanno raggiunto una striscia di 11 vittorie consecutive, conclusasi con il pareggio contro la Bosnia nella fase di qualificazione all'Europeo 2021 rimandato all'anno prossimo. L'Italia, soprattutto grazie ai tanti giovani di talento in rampa di lancio, è considerata tra le candidate alla vittoria della manifestazione continentale, in attesa che la pandemia da Coronavirus raggiunga finalmente una conclusione.