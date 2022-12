Ivana Knoll, la tifosa della Croazia fa volare... l'Inghilterra ai Mondiali

Ivana Knoll, tifosa della Croazia: spiaggia e poi stadio per Inghilterra-Senegal ai Mondiali 2022 in Qatar

Ivana Knoll non si ferma. La storia che rischiasse l'arresto o comunque delle sanzioni per il suo abbigliamento allo stadio nel corso dei Mondiali in Qatar 2022 non solo non l'ha convinta a lasciare, ma anzi ha... raddoppiato.

La bellissima tifosa della Croazia oltre a seguire allo stadio le sfide della sua nazionale (che ha superato il girone dietro al Marocco, ma davanti al Belgio di Lukaku, ottenendo la qualificazione agli ottavi di finale contro l'insidioso Giappone capace di eliminare la Germania) ha pubblicato un paio di storie su Instagram (dove ha superato 1,2 milioni di follower) anche su Inghilterra-Senegal (con la nazionale dei 3 Leoni che ha vinto 3-0 conquistando i quarti contro la Francia di Mbappè e Giroud che ha piegato la Polonia): mentre si recava alla partita e poi dagli spalti. La sua presenza ha messo le ali a Harry Kane (in gol con Henderson che ha sbloccato e Saka che ha chiuso) e compagni.

Ivana Knoll, la tifosa della Croazia e la rivincita ai Mondiali contro la Francia

Ma il cuore di Ivana Knoll ovviamente batte per la Croazia e lei ha confessato che sogna la rivincita in finale dei Mondiali di calcio contro la Francia dopo la sconfitta a Russia 2018 (dove la ex miss croata era presente e venne eletta più bella tifosa dei Mondiali: titolo che conta di confermare in Qatar).