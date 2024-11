Jannick Sinner, il primo uomo che ha fermato il calcio italiano

Jannick Sinner è già nella storia dello sport italiano ma quanto successo ieri vale forse più di un torneo del Grande Slam o di un Master 1000. Ieri infatti il tennis ha avuto la forza ed il coraggio di dire per la prima volta "No" al Calcio, cosa che fino a poco tempo fa sarebbe stata vista come un reato, "Lesa Maestà".

Nazionale vs Sinner

I fatti: stasera è prevista la sfida Belgio-Italia di calcio valida per la Nations League (diciamo la verità, una cosa di poco conto pratico). Data ed orario erano risaputi da mesi. In contemporanea a Torino si giocano le Atp Finals, il torneo di tennis tra i primi 8 del mondo tra cui ovviamente Jannick Sinner; il calendario dei match è legato a due fattori imprevedibili: il sorteggio per definire i gironi ed i risultati delle prime partite per stabilire giorno ed orario delle sfide della seconda e terza giornata. Così il destino ha voluto che la sfida Sinner-Medvedev finisse proprio in contemporanea con la Nazionale.

La Rai, che ha i diritti per entrambi gli eventi, ha chiesto all'Atp lo scambio tra i due match di oggi: portare l'azzurro alle 14.30 e la sfida De Minaur-Fritz alle 20.30 per evitare la contemporaneità con il pallone. Ecco, fino a poco fa, lo scambio sarebbe stato concesso e di corsa, non ieri. Ieri il tennis ha detto No, "si resta come da programma".

C'è anche una ragione pratica: se Medvedev vincesse nel pomeriggio con Sinner per due set ad uno, la sfida della sera non avrebbe alcun valore sulla scelta dei due semifinalisti del girone Nastase. Il tennis così ha voluto salvaguardare il suo prodotto, che oggi, diciamo la verità, in Italia vale come la Nazionale (e su questo sarà interessante vedere domani gli ascolti tv per capire se amiamo più Sinner o Spalletti... intanto martedì sera, sommando Rai e Sky, i due canali che trasmettono le Atp Finals, il match Sinner-Fritz è stato il programma tv più visto con oltre due milioni e mezzo di telespettatori).

La storia quindi è cambiata, il mondo è cambiato. Sinner è più famoso nel mondo del miglior giocatore della nostra Nazionale di calcio. E questo è già storia.