Jennifer Lopez, lingerie di pizzo: a 54 anni da infarto. Quel segreto sportivo..

Jennifer Lopez in lingerie di pizzo. Jlo fa sognare con Intimissimi

Jennifer Lopez è bella più che mai. La star americana fa sognare i suoi fans con la nuova collezione di Intimissimi - brand di lingerie con cui collabora da tempo - che si dimostra più sexy che mai. Una produzione che si ispira all'imminente album "This Is Me...Now" e che sarà disponibile a partire dal 23 ottobre prossimo. Think Cattleya, leader internazionale sul mercato dell'advertising e campagne integrate – ha firmato per il secondo anno consecutivo la produzione della nuova campagna fotografica e video.

"Ma sei vera?", scrive un fan in estasi sui social.

"Meglio di molte 20enni", sottolinea un altro supporter di JLo.

Jennifer Lopez, fisico da urlo: il segreto? E' sportivo

Già, il punto è questo: a 54 anni (compiuti lo scorso 24 luglio) la compagna di Ben Affleck è bella più che mai. La sua forma fisica assolutamente da applausi a scena aperta. E molti si chiedono: qual è il segreto di cotanta bellezza? Certamente l'alimentazione, la cura della pelle e del sonno (con l'Oura Ring, un anello in titanio che monitora i parametri vitali mentre dorme). E poi, the last but not the least: lo sport.

Jennifer Lopez, gli allenamenti sportivi di JLo

Jennifer Lopez è metodica e lavora tantissimo con grande dedizione in palestra: quattro o cinque allenamenti alla settimana focalizzando il lavoro ogni volta su una diversa parte del corpo (gambe, addominali, glutei in primis) con i suoi personal trainer (si rivolge a diversi allenatori da Tracy Anderson a David Kirsch).

Dal salto con la corda, agli attrezzi passando per squat, cardio, affondi, burpee, esercizi in stile sumo, senza dimenticare la kickboxing (disciplina tanto cara anche a Elisabetta Canalis): l'attrice e cantante americana non si fa mancare nulla nel suo programma sportivo. JLo ha confessato di avere "un'etica dell'allenamento". "Non è un segreto che è una parte molto importante della mia vita", le sue parole in una recente intervista a Us Weekly. Per lei questo lavoro fisico è "un fattore motivante". Le piace sudare "come prima cosa al mattino", indipendentemente dal "programma fitto" che l'aspetta. E i risultati si sono sotto gli occhi di tutti...