Juve, caso plusvalenze: Elkann raduna i legali per discutere dell'inchiesta

Juventus, caso plusvalenze: Elkann si difende e raduna gli avvocati. Possibili ripercussioni per il posto di Andrea Agnelli?

John Elkann raduna i legali per discutere di come affrontare la recente inchiesta sulle plusvalenze. Il numero uno di Exor convocherà un consiglio per parlare della delicata situazione in casa Juve, in seguito alla vicenda che vede indagato il cugino Andrea Agnelli e i vertici del club bianconero.

Si rincorrono le voci su una possibile rottura in corso tra i due cugini. Rispetto ai primi anni nei quali Andrea Agnelli ha rilanciato la Juventus, portandola a vincere nove scudetti consecutivi, negli ultimi anni, le “mosse” del dominus sono state ampiamente discusse. Una su tutte l’operazione Cristiano Ronaldo, che fu la goccia che fece traboccare il vaso e che portò alla partenza di Beppe Marotta verso l’Inter. Quel colpo di mercato, considerato da alcuni come l’acquisto del secolo, venne visto invece da altri come un passo troppo lungo per la gamba, soprattutto sul piano economico.

Altro incidente di percorso dell’amministrazione Agnelli è stato l’esame di Luis Suarez. Ve lo ricordate? Il fuoriclasse uruguagio, che era in procinto di varcare le porte del club torinese, avrebbe dovuto sostenere un esame per la conoscenza della lingua italiana all'Università per Stranieri di Perugia, peccato che venne “beccato” da una telecamera nascosta a sostenere quello che è stato definito “un esame farsa”. Ovviamente sarà un processo a stabilire eventuali responsabilità, ma la vicenda ha sicuramente complicato il nuovo corso dirigenziale.

Un ulteriore indizio sullo sfondo di crisi tra le mura della Juve arriva dal giornalista Gigi Garanzini, sempre molto informato sul “clima” bianconero. “Quasi a confermare che dopo anni di gestione oculata, e prima ancora di rispetto assoluto del dna bianconero, la maionese è improvvisamente impazzita”, scrive su La Stampa. “Spiegazione? Facciamo ipotesi, che il beneficio d'inventario non guasta mai. Nel segno, e qui sì, ci si può scommettere, del cherchez l'argent. Dopo anni di operazioni il cui passo era sempre stato rispettoso della lunghezza della gamba, la Juve decide di regalarsi Cristiano Ronaldo”, aggiunge Garanzini.Tutti indizi del fatto che, tra difficoltà sul campo e nelle stanze del “potere”, la posizione di Andrea Agnelli alla guida della squadra più amata e odiata d’Italia potrebbe essere messa in discussione.