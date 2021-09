Juve, caso Szczęsny: contro il Milan c'è Perin? Allegri ci pensa

Juventus-Milan potrebbe vedere l'esordio stagionale di Mattia Perin, pronto a subentrare a un Wojciech Szczęsny in evidente crisi. Massimiliano Allegri ci pensa, per non compromettere la stagione già nella sua fase iniziale

Premessa d'obbligo: Wojciech Szczęsny non è l'unico problema della Juventus, questo è fin troppo evidente. D'altra parte, è altrettanto evidente la crisi che il portiere polacco sta attraversando ormai da tempo, visto che anche nel finale della scorsa stagione ha fornito prestazioni non all'altezza della sua fama.

Se si trattasse di un giocatore di movimento, probabilmente non ci sarebbe discussione sull'opportunità di un avvicendamento, così da permettergli di ritrovare la miglior forma psicofisica senza eccessive pressioni.

Con i portieri, tuttavia, c'è sempre una certa cautela. Il ruolo è estremamente delicato e quindi il turn-over viene considerato come l'ultima spiaggia, quando davvero non ci sono altre opzioni.

Ma Juventus-Milan di domenica sera rischia di essere già l'ultima spiaggia per la squadra di Max Allegri, che dopo tre giornate di campionato si trova incredibilmente in zona retrocessione, con un solo punto in classifica. I rossoneri sono invece a punteggio pieno e Stefano Pioli sembra ormai aver trovato la formula giusta per far rendere al meglio tutti i suoi giocatori, dal quasi 40enne Zlatan Ibrahimovic ai tanti giovani di talento in rosa.