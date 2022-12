Juve, il caso plusvalenze si infittisce: coinvolta anche l'Atalanta. La prova

Juve, coinvolta anche l'Atalanta e il presidente Percassi. Il castello di carta della Serie A pronto a cadere

Nuova tegola per la Juventus. Dopo l’inchiesta Prisma, che paventa il coinvolgimento di altre società nel meccanismo contestato alla Vecchia Signora, ora si delineano accordi con il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi.

Secondo l’inchiesta Prisma si configurerebbero "Partnership con società terze, con opacità dei rapporti debito/credito", nell'ambito delle quali si ipotizza anche il rischio di "porre in pericolo la lealtà della competizione sportiva".

Ma, appunto, c’è di più: il presidente dell’Atalanta Percassi, come rivela la Gazzetta dello Sport, avrebbe siglato una carta in cui si impegna, nell’ambito della trattativa che ha portato Kulusevski alla Juve, si sarebbe contestualmente impegnato, con documento firmato, ad acquistare un giocatore della Juventus per un valore di 3 milioni di euro entro il 30 giugno 2020.

Non si parla né di quale giocatore, né con quale modalità, ma si fa solo riferimento al prezzo di un acquisto “a titolo definitivo”. Un ulteriore tassello che complica la posizione della Juve. Ecco, dunque, come pubblicato anche dal direttore del Domani Stefano Feltri, la lettera del presidente dell'Atalanta Antonio Percassi che faceva riferimento al trasferimento di Kulusevski in bianconero.