Juve, Ronaldo minaccia la "carta segreta". Spunta anche il debito con Dybala

Juventus, i casi Ronaldo e Dybala e il pugno di ferro dell'Uefa

La Juventus rischia grosso, dalla retrocessione in Serie B all'esclusione dalle coppe europee. L'inchiesta che coinvolge il club bianconero per plusvalenze fittizie e alterazioni dei bilanci, si allarga sempre di più. L'intero Cda, con il presidente Andrea Agnelli in testa, ha deciso di dimettersi ma questo potrebbe non essere sufficiente per salvare la società. Adesso, infatti, ci sono due ex campioni bianconeri pronti a battere cassa e far peggiorare la situazione: Ronaldo e Dybala. Dalle 29 pagine della relazione sindacale - si legge sul Corriere della Sera - arriva la conferma dell’istanza di accesso agli atti dell’inchiesta penale presentata da Cristiano Ronaldo: "Nella quale rivendica la propria qualità di creditore della società, con ciò avvalorando gli elementi d’indagine". Cr7 vuole quei 19,9 mln della "carta segreta".

Ma - riporta Repubblica - Ronaldo non sarebbe il solo ad avere un credito col club. Nel nuovo bilancio stilato dalla Juventus, infatti, ci sarebbe un accantonamento di circa 5 milioni di euro: secondo i pm che indagano sull'inchiesta che riguarda il club bianconero, questi soldi accantonati potrebbero riguardare un debito in essere con Paulo Dybala, attaccante classe 1993 della nazionale argentina, passato alla Roma da svincolato, visto chge il suo contratto con la Juventus era scaduto. La situazione per il club si fa sempre più complicata e l'Uefa potrebbe anche decidere di non aspettare la giustizia italiana ed escludere subito la Juve dalle coppe.