Juve, spunta il "libro nero FP". Il biglietto segreto di Cherubini su Paratici

Juve, il biglietto segreto: "Piano recupero per bilancio disastroso"

La questione delle presunte plusvalenze gonfiate da parte dei dirigenti della Juventus, si arricchisce di nuovi particolari, destinati a mettere ancora più in difficoltà sul piano giuridico il club bianconero. C’è un appunto - si legge su Repubblica - che inguaia la Juventus nell’inchiesta sulle plusvalenze. Un biglietto scritto dal dirigente Federico Cherubini in cui va all’attacco dell’allora direttore sportivo Fabio Paratici. Il titolo era “Libro nero FP” (le iniziali di Paratici, ndr). E la procura lo ha trasformato in uno degli elementi d’accusa nei confronti della società. Insieme alla chat di Chiellini con i compagni e alla scrittura privata con Cristiano Ronaldo. Mentre il processo sportivo rischia la riapertura grazie alle carte dei pubblici ministeri.

Il biglietto - prosegue Repubblica - riporta critiche sulla gestione di Paratici — «Giudizi e valutazioni cambiano ogni giorno» — e sulle strategie finanziarie: «Piano recupero bilancio disastroso, — forma +sostanza». «Come siamo arrivati qui?», si chiede e cita «acquisti senza senso» e investimenti «fuori portata (Kulusevski??)». Accusandolo anche della «distruzione di una generazione: Kean, Spinazzola, Audero….». Insieme ad altri elementi. Secondo i pm la frase è la conferma che i cartellini gonfiati dei calciatori e gli accordi paralleli per la restituzione (sotto forma di buonuscita o di premio fedeltà) degli stipendi a cui avevano rinunciato per il Covid siano stati la strategia per far quadrare i conti.