Juventus, 4 giocatori fuori dal progetto di Thiago Motta. Rabiot-Real Madrid

Juventus, 4 giocatori fuori dal progetto di Thiago Motta

Quattro giocatori della Juventus sembrano essere fuori dal progetto di Thiago Motta e sono sul mercato, così da sfoltire la rosa bianconera.

L'esterno serbo Filip Kostic ha l'interesse del Fenerbahce di José Mourinho (che cerca rinforzi per lanciare la sfida al titolo detenuto in Turchia dal Galatasaray).

L'attaccante polacco Arek Milik, al momento è fermo ai box dopo l'operazione al menisco: al momento non ci sono però grandi piste di mercato, la speranza bianconera è che arrivino offerte dalla Premier League (destinazione gradita al calciatore).

Sempre in attacco anche Moise Kean sembra destinato a fare i bagagli dopo che già a a gennaio fu sul punto di lasciare Torino, ma poi sfumò il prestito all'Atletico Madrid.

The last but not the least, il nome più caldo: Weston McKennie. Il centrocampista sembrava a un passo dal ritorno in Premier League all'Aston Villa (nell'operazione per portare Douglas Luiz in bianconero), ma poi è saltato per il mancato accordo economico. "Futuro? Deciderò dopo la Copa America", ha detto il centrocampista americano in queste ore a The Athletic.

Calciomercato, Juventus-Douglas Luiz avanti

McKennie non andrà all'Aston Villa, ma l'affare Douglas Luiz alla Juventus va avanti. I bianconeri sono determinati a prendere il 26enne centrocampista brasiliano e metteranno sul piatto delle trattative con i "Villans" i cartellini di Samuel Iling, esterno inglese classe 2003, ed Enzo Barrenechea, centrocampista argentino classe 2001 come contropartite tecniche per abbassare il prezzo del cartellino del giocatore verdeoro.

Juventus, attenti a Rabiot-Real Madrid

E poi c'è la telenovela legata ad Adrien Rabiot. Il campione francese vedrà scadere a giorni il suo contratto con la Juventus (30 giugno). Il club bianconero sta provando a tenerlo e ha presentato un'offerta biennale con opzione per il terzo anno da 7,5 milioni a stagione. Nei giorni scorsi si era parlato di informazioni chiesta dal Milan sul centrocampista francese.

Ora dalla Spagna arriva una clamorosa voce di mercato: il Real Madrid, a caccia dell'erede di Kroos in mediana sta pensando proprio a Rabiot. La Juve intanto si tutela guardandosi intorno: sul taccuino di Giuntoli il centrocampista dl Monaco Youssouf Fofana (che piace anche al Milan) e Khephren Thuram (fratello di Marcus) in forza al Nizza.