Allegri-Juventus, Zidane? No, Tudor scalda la "rifondazione bianconera"

Juventus-Allegri, il nodo dei due anni di contratto tra Max e i bianconeri

Il dopo Allegri alla Juventus non è ancora iniziato. Il nodo andrà risolto nelle prossime settimane, perchè il contratto dell'allenatore livornese è valido per altre due stagioni (7,5 mln netti più bonus all'anno): un esonero costerebbe una trentina di milioni e questa è un'ipotesi che il club bianconero non ha alcuna intenzione di percorrere. Dunque servirebbe un accordo per un divorzio consensuale. Ma ora ci sono due giornate di campionato da giocare, in cui la Juve dovrà raccogliere più punti possibili cercando di non fare calcoli. "È un momento difficile in campo e fuori dal campo, la Juventus ha sempre affrontato le avversità e si è sempre rafforzata nelle avversità. Oggi ho parlato con il nostro allenatore Allegri, sente la responsabilità della nostra storia ed è determinato con la nostra squadra ad affrontare le due prossime partite per meritare l’Europa in campo”, le parole di un John Elkann fortemente ancorato sul presente e che non ha parlato del futuro della panchina juventina.

Juventus-Zidane? Suggestione

Dunque tutto rinviato a giugno. Il toto-mister in caso di separazione tra Max Allegri e la Juventus? In queste ore sono timidamente ripartite le voci su Zinedine Zidane, ma di concreto hanno poco o nulla.

Certo che il ritorno di Zizou a Torino sarebbe un sogno bellissimo per tutti coloro che hanno il cuore bianconero, ma i costi che comporterebbe prendere l'ex allenatore del Real Madrid sembrano tutto fuorché in linea con il nuovo corso juventino. Stesso discorso per Antonio Conte.

Al momento, la sensazione è che la Signora voglia ripartire da un allenatore giovane e rampante. Un tecnico con una idea di gioco, un bel progetto di calcio e la fame giusta per guidare una squadra che avrà qualche senatore e un bel gruppo di giocatori emergenti.

SEGUE - PALLADINO, TUDOR ... PANCHINA JUVENTUS, LA SITUAZIONE