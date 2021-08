Juventus: aumento di capitale da 400 mln ed Exor ne versa subito 75 in cassa

Il CdA della Juventus, presieduto da Andrea Agnelli, ha approvato l'aumento del capitale a 400 milioni: Exor ne versa subito 75 nelle casse del club bianconero

L'aumento di capitale da parte della Juventus era una notizia annunciata da tempo, ma non per questo meno importante per i tanti tifosi della Vecchia Signora. Anzi, visto il momento decisamente particolare che sta vivendo l'azienda-calcio, la decisione assunta dai bianconeri consolida la centralità del club più blasonato del pallone italiano.

Il Consiglio di Amministrazione della Juventus ha approvato l'aumento di capitale con lo scopo di “riequilibrare le fonti di finanziamento a supporto del raggiungimento degli obiettivi strategici del Piano di sviluppo per gli esercizi 2019/24”. L'operazione verrà effettuata entro la fine del 2021, attraverso l'accompagnamento di un pool di istituti, già individuati.

Già nei prossimi giorni Exor, la holding della famiglia Agnelli che è socio di maggioranza della Juventus con il 63,8% del capitale, sottoscriverà la porzione di aumento di capitale di propria pertinenza, per 255 milioni. Imoltre, il CdA ha chiesto a Exor di effettuare un versamento in conto futuro aumento di capitale da 75 milioni, “al fine di rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria della società nelle more dell’esecuzione dell’aumento di capitale”.

Tale scelta, spiega la società torinese, “si inserisce nel contesto delle misure atte a far fronte ai rilevanti impatti economici e patrimoniali della pandemia da Covid-19 e consentirà di rafforzare la struttura patrimoniale della Società e riequilibrare le fonti di finanziamento a supporto del raggiungimento degli obiettivi strategici del Piano di sviluppo per gli esercizi 2019/24, che sono stati confermati: consolidamento dell’equilibrio economico e finanziario, mantenimento della competitività sportiva incremento della visibilità del brand Juventus”.

Buone notizie, quindi, sia per i tifosi, in pensiero per la situazione legata a Cristiano Ronaldo, ma anche per partner e azionisti di una società che intende rimanere al vertice del calcio italiano ed europea. E' già stata convocata per il 29 ottobre l’assemblea degli azionisti che dovrà approvare il bilancio.