Juventus-Bremer, la clausola lo manda in Premier League. Al suo posto...

Juventus-Bremer, la clausola lo manda in Premier League: Manchester United sul difensore

Gleison Bremer potrebbe lasciare la Juventus a fine stagione. Il 27enne difensore brasiliano ha una clausola in uscita sul contratto, inserita al momento del rinnovo (scadenza 2028), da 61 milioni di euro - il 10% andrebbe al Torino - che garantirebbe cinquantacinque milioni netti di cui trenta di plusvalenza secca al club bianconero (è stato pagato due anni fa 41 milioni, è attualmente a bilancio per 25). Il Manchester United è su Bremer e punta a portarlo all'Old Trafford a luglio.

Huijsen-Juventus, quanti club pronti all'assalto. Chiave per Koopmeiners bianconero?

La Juventus potrebbe lasciar partire anche il 19enne difensore olandese Dean Huijsen, valutato attorno ai 40 milioni di euro. La Roma terrebbe, ma all'estero c'è la fila con Liverpool e Borussia Dortmund e Lipsia. Attenti anche all'Atalanta: Huijsen nome buono nella trattativa che i bianconeri porteranno avanti per provare a strappare Koopmeiners alla Dea? A proposito del centrocampista olandese, nelle scorse ore ha parlato Luca Percassi: "Non è stato ceduto alla Juve né a nessun altro e nemmeno ha chiesto di essere ceduto", le sue dichiarazioni a L'Eco d Bergamo."In estate abbiamo rifiutato un'offerta molto significativa per Koop e poi gli abbiamo allungato il contratto, per cui siamo tranquilli. Noi comunque non ci faremo mai condizionare dalle pressioni dei nostri tesserati. A fine stagione valuteremo se e chi cedere".

Juventus su Calafiori per la difesa

Intanto, secondo quanto riporta calciomercato.com la Juventus non perde di vista l'italiano classe 2002 Riccardo Calafiori del Bologna, con l'uruguaiano Facundo Gonzalez (attualmente in prestito alla Sampdoria) possibile pedina di scambio.

