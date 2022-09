Juventus crollo: ko a Monza. Panca Allegri scotta. Di Maria-Vlahovic flop

Juventus disatro: Gytkjaer lancia il Monza. Allegri, la panchina è bollente

Disastro Juventus: perde a Monza all'U-Power Stadium (prima storica vittoria in serie A dei brianzoli con Palladino neo tecnico in panchina dopo l'esonero in settimana di Stroppa), punita dal gol di Gytkjaer in spaccata al 74° su cross di Ciurria (Perin incolpevole).

La panchina di Massimiliano Allegri è sempre più bollente.

Monza - Palladino, Berlusconi mi ha chiamato, era molto emozionato "Il presidente Berlusconi mi ha chiamato e non ci credeva, era molto emozionato e ha fatto i complimenti ai ragazzi. Il dottor Galliani si è emozionato, ha pianto e la telefonata è stata molto emozionante".

Da giorni diversi tifosi bianconeri sui social chiedono il suo esonero e l'hastag #allegriout continua a girare su Twitter (e molti sognano Zidane: anche se Zizou aspetta la Francia dopo il Mondiale in Qatar). La Juve nelle ultime otto partite ha fatto una vittoria (con lo Spezia), quattro pareggi e due sconfitte (entrambe in Champions, contro Psg-Benfica e ora il girone è in salita in ottica qualificazione agli ottavi). Questo ko di Monza, nel giorno in cui si chiedevano tre punti per fare una sosta di campionato tranquilla, fa molto male.

Juventus, Allegri flop. Di Maria espulso e Vlahovic a secco

Massimiliano Allegri in discussione, ma la sconfitta all'U-Power Stadium tantissimo l'espulsione di Angel Di Maria che si prende un rosso diretto al 40° per una gomitata al petto a Izzo che lascia la Juventus in 10 contro 11 per più di metà partita. Difficile trovare qualcuno che si salvi in questa domenica nera (il giovane Miretti si guadagna la sufficienza), ma nel crollo bianconero fa rumore anche la prestazione grigia di Dusan Vlahovic. L'ex gioiello della Fiorentina fatica (pagato a gennaio 70 milioni più 10 di eventuali bonus), non è mai pericoloso (anche perché poco sostenuto dalla squadra) e prosegue il suo momento nero in campionato, dove ha fatto 4 gol (uno su rigore e uno, splendido, su punizione), ma non segna dal 31 agosto: 4 gare a secco per lui (va detto che una rete gli è stata annullata col Benfica per un fuorigioco non suo).

Dopo la sosta la Juventus dovrà invertire la rotta immediatamente. Il calendario racconta che giocherà in casa contro il Bologna e il Maccabi Haifa, poi trasferta contro il Milan e in Israele (la doppia sfida di Champions sarà decisiva per rimettersi in rotta per un'eventuale qualificazione agli ottavi di finale nella corsa con Psg e Benfica).

MONZA-JUVENTUS 1-0 TABELLINO

MONZA: (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon (10’ st Caldirola), Izzo, Pablo Marì; Ciurria, Sensi (10’ st Barberis), Rovella, Carlos Augusto (38’ st Birindelli); Pessina, Caprari (24’ st Colpani); Mota Carvalho (10’ st Gytkjaer). All. Palladino.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Sciglio (41' st Soulé), Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Paredes, Miretti (41’ st Fagioli); Di Maria, Vlahovic, Kostic (33’ st Kean). All. Allegri (in panchina Landucci).ARBITRO: Maresca

MARCATORI: 29’ st Gytkjaer (M.)

AMMONITI: Bremer (J.), Ciurria (M.), Caldirola (M.)

ESPULSI: Di Maria (J.)