Juve, disastro in Champion. E c'è chi chiede le dimissioni di Allegri

Champions, Juve sconfitta in casa 3 a 0 dal Villarreal ed eliminata



Niente da fare. Ancora una volta, la Juventus non supera gli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri, per la terza volta consecutiva, escono al primo turno ad eliminazione diretta e questa volta è una totale disfatta con un clamoroso 0-3 casalingo contro il Villarreal.

Una sconfitta pesantissima, che nessuno si attendeva alla vigilia. La disfatta inevitabilmente si porta dietro critiche furibonde per Massimiliano Allegri. E’ la notte più buia per il tecnico livornese, dal suo ritorno a Torino, e le polemiche lo accompagneranno per diverso tempo.



Immediate le ripercussioni dell'eliminazione dalla Champions in Borsa. Il titolo della Juventus, 30 minuti dopo l'avvio delle contrattazioni, perde il 7,61% a quota 0,3156 euro.

Sui social i tifosi bianconeri sono scatenati per un impianto di gioco deludente e che nelle grandi partite mostra tutti i suoi limiti. Su Twitter, si scatena una autentica tempesta contro l’allenatore. L’#AllegriOut torna ad impazzare tra gli hashtag: “Sei un criminale, primo cambio all’80’. L’anticalcio“. La gestione delle sostituzioni, con gli ingressi di forze fresche in attacco (Dybala, Bernardeschi) a frittata già fatta è uno dei punti caldi su cui i tifosi spingono maggiormente: “0-0 in casa come se all’andata avessimo vinto 0-3. Aspetta di andare sotto e l’80’ per fare il primo cambio“. In generale, nonostante una prestazione che almeno per due terzi di gara non era stata da buttare, anzi, si rimprovera il troppo poco coraggio ad Allegri, una costante da sempre ma specialmente dal momento del suo ritorno. E adesso si invocano addirittura le dimissioni da parte di più di qualcuno. “Fallimento totale“, “squadra priva di qualsiasi logica” sono tra i commenti più duri, e non mancano anche quelli carichi di insulti. Adesso servirà fare quadrato tra campionato e Coppa Italia per rendere almeno accettabile questa stagione.

