Juventus, effetto Pirlo.. al contrario: si alza la quota scudetto. E l'Inter..

Juventus, effetto Pirlo... al contrario: si alza la quota scudetto

La rivoluzione in casa Juventus (esonero di Maurizio Sarri e arrivo di Andrea Pirlo) fa sentire il suo effetto anche nelle valutazioni dei betting analyst, tanto che arrivano le prime modifiche alle previsioni sulla prossima stagione. Ad appena due settimane dall'apertura delle giocate, si muove il tabellone dello scudetto 2020/2021: i bianconeri rimangono in prima fila, ma la quota Snai per il decimo titolo consecutivo della Juve si è alzata da 1,60 a 1,70.

Juventus, scudetto con Pirlo? L'Inter riduce le distanze per i bookmakers

L'Inter invece accorcia le distanze; la squadra nerazzurra passa da 4,00 a 3,75. Resta dunque in vantaggio la Juventus, però la forbice si è un pochino chiusa a pochi giorni dall'annuncio di Pirlo mister bianconero.

Atalanta, scudetto con Gasperini? La Dea terza forza dei bookmakers col Napoli di Gattuso

Rispetto alle valutazioni iniziali c'è invece da registrare il balzo dell'Atalanta, che, come riporta Agipronews, da 20,00 è volata a 12,00 diventando la terza forza del campionato alla pari con il Napoli. Tutto fermo, ovviamente, sul fronte Champions, dove il giudizio sulla nuova Juve rimane in sospeso in attesa della Final Eight e della finale del 23 agosto. Nelle ultime due edizioni, dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo, i bianconeri sono sempre partiti nel gruppo delle grandi favorite; stavolta, invece, la valutazione potrebbe risentire della deludente uscita di scena contro il Lione e delle incognite legate alla scelta di Pirlo.