Juve-Fiorentina 0-3, Pirlo come Morgan: "Che succede?". L'ironia web, gallery

JUVE-FIORENTINA 0-3, L'IRONIA WEB NON PERDONA: ANDREA PIRLO PRESO DI MIRA

Dopo la pesantissima sconfitta della Juventus contro la Fiorentina per 0-3, il web e i social si sono scatenati come sempre in queste circostanze.

I meme si sono moltiplicati in poche ore: il soggetto principale preso di mira è l'allenatore Andrea Pirlo che in un'immagine in particolare è rappresentato nelle vesti di Morgan dopo che Bugo lasciò il palco durane l'esibizione canora nello scorso festival di Sanremo. Celebre, ormai, la frase di Morgan (ora di Pirlo), che accompagnò quel momento: "Che succede?".