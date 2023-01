Juventus giù a Piazza Affari dopo il -15 (poi recupera un po' di terreno)

Juventus giù a Piazza Affari dopo il -15 di penalizzazione

Lunedì complicato per la Juventus a Piazza Affari dopo la penalizzazione di 15 punti inflitta venerdì sera al club bianconero in campionato.

All'apertura delle contrattazioni la Vecchia Signora non riesce a fare prezzo (segnava un calo teorico dell'11,2%), poi entra e cede il 7,99% a 0,3018 euro per azione. Ma nel corso della mattinata recupera terreno e passa a -4,76% verso mezzogiorno.

Una Juventus che ha reagito a Piazza Affari dopo averlo fatto sul campo con un bel 3-3 casalingo contro l'Atalanta di Gasperini in campionato in un match pieno di emozioni: Lookman ha portato avanti la Dea dopo 4 minuti, poi Di Maria-Milik per il 2-1 a fine primo tempo, nuovo ribaltamento nella ripresa firmato Mahele-Lookman e pareggio finale di Danilo.

La Juve in classifica è nona a 23 punti: 14 meno della Roma (attualmente in zona Champions al quarto posto) e a -11 dalla zona Europa League con il girone di ritorno che partirà nel prossimo weekend. I bianconeri restano anche in corsa in Coppa Italia (prossimo turno contro la Lazio) e in Europa League (dove affrotneranno il Nantes)