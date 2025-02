Juventus, il piano per tenere Kolo Muani. E Osimhen bianconero a giugno... Rumor

Juventus-Kolo Muani

"I rapporti col Psg sono ottimi, abbiamo fatto un lavoro di grande volontà dato che c'era la preoccupazione che Milik non potesse rientrare. C'è la volontà di rimettersi a sedere a fine anno per vedere se si può continuare ancora con Randal". Le parole di Cristiano Giuntoli prima del match d'andata di Champions League contro il Psv aprono le speranze dei tifosi juventini di vedere Kolo Muani con la maglia bianconera anche per la prossima stagione. L'attaccante della nazionale francese è arrivato a Torino nel mercato di gennaio in prestito secco e ha subito lasciato il segno con 5 gol nelle prime 4 partite disputate. Era fuori dal progetto di Luis Enrique a Parigi e questo potrebbe aiutare la Juve nel trattenerlo, ma ci sarà da lavorare per riuscirci. Il piano? "Si potrebbe anche trattare di un prestito con obbligo di riscatto, spostando il trasferimento definitivo all'estate del 2026 quando i transalpini si potrebbero accontentare di più o meno 50 milioni", scrive calciomercato.com.

Juventus-Osimhen

E poi c'è il sogno/suggestione che elettrizza il tifo banconero: Viktor Osimhen. L'attaccante nigeriano ha una clausola da 75 milioni valida solo per l'estero e un contratto con il Napoli in scadenza nel giugno 2026. Dunque se la Juventus lo vuole dovrà parlare con il club partneopeo e mettere sul tavolo delle trattative un'offerta importante. Due le condizioni per arrivare a questo scenario: la cessione di Dusan Vlahovic (il serbo sarà a un anno dalla scadenza del contratto, su di lui gli occhi della Premier League, Arsenal in primis) e la qualificazione alla prossima Champions League...