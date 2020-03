Juventus-Inter, Douglas Costa frecciate: "Non erano chiuse bene le porte e.."

Douglas Costa ha postato su Instagram una foto dei festeggiamenti della Juventus negli spogliatoi dopo la vittoria per 2-0 contro l'Inter, con la didascalia "L'unione fa la forza". Un tifoso l'ha commentata ironicamente scrivendo: "Attenti alle distanze! Altrimenti Marotta chiede la vittoria a tavolino". E Douglas Costa ha risposto: "Non erano chiuse bene le porte.. oppure la prossima volta si gioca a luci spente".

Juventus-Inter 2-0, Sarri: "Vittoria importante. Dybala devastante"

"La vittoria è sicuramente importante, ma in questo momento mancano ancora 12 partite da giocare e il percorso è ancora lungo. La Juve vista oggi si è avvicinata molto a quello che voglio vedere io e mi è piaciuta molto anche fra il primo e il secondo gol". Maurizio Sarri analizza la vittoria per 2-0 della Juventus contro l’Inter in un Allianz Stadium vuoto. I bianconeri tornano in vetta alla classifica di Serie A dopo 26 giornate portandosi a +1 sulla Lazio. Ramsey ha sbloccato il match al 59', poi una magia di Dybala. L'Inter resta al terzo posto e sembra lontana dai sogni scudetto a questo punto.

Sarri ha commentato la scelta di partire con Dybala in panchina per farlo entrare a partita in corso: “Paulo quando entra in questi momenti può devastare la partita. La carta Dybala era importantissima da giocarsi a partita in corso. Cambio di Higuain? Gonzalo ha fatto un lavoro di sacrificio e l’ha fatto. Ha giocato una partita molto dispendiosa, ma l’ha fatto molto bene", spiega a Sky.

L'Inter esce male dalla sfida contro la Juventus. Antonio Conte spiega: "La partita era molto equilibrata e abbiamo iniziato meglio noi la ripresa - ha commentato a Sky -, poi il gol di Ramsey ha cambiato tutto. La partita è cambiata a livello psicologico e noi l'abbiamo subito in maniera importante. Non siamo stati bravi a riprenderci, mentre la Juventus è cresciuta. Tra noi e la Juve ci sono sei punti di differenza, le due sconfitte contro di loro. Questo è un dato di fatto, siamo stati bravi a rimanere nella scia dei bianconeri ma è inevitabile fare considerazioni. Dobbiamo prendere gli elementi positivi anche dalle sconfitte, possiamo paragonarci a loro e crescere come personalità, qualità e molto altro. Questo ko ci deve aiutare a crescere e capire quanto siamo distanti. Non ci deve sconfortare, sapevamo già di avere un gap".

Inter bene nel primo tempo e male dopo il gol della Juve: "A livello di personalità abbiamo ampi margini di crescita. Se vogliamo competere per obiettivi importanti è necessario crescere. Le nostre caratteristiche sono queste, da quel punto di vista abbiamo qualche mancanza. Dobbiamo essere più decisi in campo".

"Non possiamo paragonarci alla Juventus che è una squadra che vince da otto anni e si sta rinforzando sempre con giocatori importanti e con palmares incredibili. Il percorso dell'Inter è iniziato da pochi mesi e anche nella composizione della rosa abbiamo provato a fare del nostro meglio, ma non si può mettersi a paragone con loro", conclude Conte.

JUVENTUS-INTER 2-0 TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro (24' st De Sciglio); Ramsey, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa (14' st Dybala), Higuain (38' st Bernardeschi), Ronaldo. A disposizione: Pinsoglio, Buffon, Chiellini, Pjanic, Khedira, Danilo, Rugani, Rabiot. Allenatore: Sarri

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva (30' st Gagliardini), Vecino, Brozovic, Barella (15' st Eriksen), Young; Martinez, Lukaku (32' st Sanchez). A disposizione: Padelli, Berni, Godin, Ranocchia, Asamoah, Borja Valero, Esposito, D'Ambrosio, Biraghi. Allenatore: Conte

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata

MARCATORI: 10' st Ramsey, 23' st Dybala

NOTE: Espulso dalla panchina Padelli (I) al 37' st. Ammoniti: Ronaldo (J); Skriniar, Vecino, Brozovic (I). Recupero: 0' e 4'.