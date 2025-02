Juventus-Inter: regolare il gol di Conceicao? C'era rigore per i nerazzurri? La sentenza della moviola

La Juventus batte l'Inter grazie al gol di Conceicao al 74°: rete del calciatore bianconero regolare? Manca un'ammonizione proprio nei suoi confronti del portoghese nel corso del match? C'era rigore per i nerazzurri nel finale per un presunto fallo di mano di Gatti? Vediamo l'analisi dell'ex arbitro Graziano Cesari nel corso di Pressing in onda su Canale 5 domenica nel post match del derby d'Italia.

Juventus-Inter, Conceicao-Dumfries: lo juventino andava ammonito? La moviola

"Nel primo tempo in cui ha fischiato dodici falli io trovo solamente un errore, che arriva al 40°quando Dumfries si infila sulla corsia sinistra e viene affrontato da Conceicao. Per il direttore di gara - ben piazzato - e per l'assistente Colarossi - molto vicino - non c'è nessun tipo di fallo. Io credo che invece Conceicao si aggrappa alle spalle dell'avversario e poi lo tocchi con la coscia destra sulla sua coscia sinistra. Quindi per me c'è fallo e inevitabilmente, siccome siamo in un'azione potenzialmente pericolosa, se avesse fischiato fallo ci sarebbe stato anche il giallo per il giocatore della Juventus"

Juventus-Inter, Conceicao-Bastoni, giusta l'ammonizione dello juventino? La moviola

"Giallo che arriva al minuto 52 e siamo nella stessa situazione perché si parla di azione potenzialmente pericolosa. Anche in questo caso, Conceicao si aggrappa, questa volta alle spalle di Bastoni, la trattenuta è prolungata e reiterata. La posizione è potenzialmente pericolosa perchè l'Inter si gioca a giocare 4 contro 4 con la Juventus, una volta che Bastoni avesse avuto il possesso del pallone"

Juventus-Inter, ammonizione giusta per Barella? La moviola

Al 50°le proteste di Barella, "un po' ce l'ha con gli avversari, un po' ce l'ha con il direttore di gara. E' chiaro che in questa situazione, un arbitro molto esperto come Mariani non accetta questo tipo di proteste, perché non lo fa Barella in campo internazionale. E' inevitabile il cartellino giallo per proteste"

Juventus-Inter, McKennie su Bastoni: step on foot. Giusto non ammonire lo juventino? La moviola

"Il pestone tra McKennie e Bastoni, step on foot. Il pallone scivola e via, Mariani fischia il fallo. McKennie tocca nettamente il pallone col piede destro. Poi la sua corsa finisce sulla caviglia dell'avversario. Io credo che per dinamica di gioco non sia volontario. Ha cercato di giocare il pallone (McKennie) e lo scontro è un fatto casuale. Apprezzo la direzione di gare perché ha letto bene l'azione. Niente cartellino giallo secondo me: è un contatto di gioco, sicuramente punibile"

Juventus-Inter: regolare il gol di Conceicao? La moviola

"Calhanoglu prende posizione, il giocatore della Juventus - Kolo Muani - anche lui prende posizione. Tutti e due guardano il pallone, nessuno dei due vuole commettere un'infrazione con l'avversario. Cosa fa Calhanoglu? Cerca un appoggio, che il giocatore della Juventus non gli dà, perché se ne va. E quindi inevitabilmente cade. A mio parere la decisione di Mariani è assolutamente corretta, perché per la sua vicinanza può giudicare benissimo questa situazione"

Juventus-Inter: mani o non mani di Gatti? Era rigore per i nerazzurri? La moviola

"L'Inter ha protestato, molto timidamente, per un tocco di mano di Gatti. No, assolutamente no, il pallone lo tocca con la coscia sinistra Koopmeiners. Gatti non tocca mai il pallone con le mani"