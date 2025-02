Juventus-Inter, la storia del derby d'Italia

Juventus-Inter, la storia del deby d'Italia

Il derby d'Italia è tornato: Juventus e Inter (anche si potrebbe eccepire su Juventus-Milan... ma è una polemica di vecchia data...) scenderanno in campo domenica 16 febbraio all'Allianz Stadium di Torino alle 20,45.

La due squadre si sono affrontate oltre 239 volte in gare ufficiali. La squadra bianconera ha vinto 109 volte, contro 70 successi dei nerazzurri, mentre i pareggi sono 60.

In serie A invece questa sarà la sfida numero 184 con la Vecchia Signora (la più giocata del campionato italiano insieme a Inter-Roma, prossima sfida il 27 aprile per tornare a pari con Juve-Inter) capace di prevalere in 87 match, mentre 49 volte alla squadra milanese e 47 sono stati i segni X in schedina.

Juventus-Inter in pillole, la rivalità tra le due squadre

- Juventus-Inter è la partita tra le due squadre più vittoriose in ambito nazionale: 60 titoli i bianconeri, 37 per i nerazzurri

- L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime tre sfide contro la Juventus in campionato. Questa sarà la sesta volta nella storia della Serie A in cui l’Inter affronterà la Juventus con più di 10 punti di vantaggio in classifica.

- Match d'andata da record per gol segnati in un pareggio all’interno di questo confronto diretto: il 27 ottobre 2024 un pirotecnico 4-4 a San Siro.

- Ultima vittoria Inter il 4 febbraio 2024: 1-0 con autorete di Gatti.

- Ultima vittoria Juve il 19 marzo 2023 grazie al gol di Kostic.

- Il primo incontro tra le due squadre? Ben oltre un secolo fa, risale al 1909, con la Juve che si impose 2-0.

- Tra le partite che hanno segnato la storia c'è un 9-1 per i bianconeri datato 10 giugno 1961 che vide Omar Sivori segnare 6 gol. La sfida fu la ripetizione della gara del 16 aprile precedente, sospesa al 31' per motivi di ordine pubblico: come protesta contro la decisione della Federcalcio – che, dopo il ricorso dei bianconeri, optò per il rigiocare la partita anziché, come inizialmente deciso, assegnare la vittoria a tavolino ai meneghini –, l'Inter schierò la sua formazione "Primavera" e tra di loro anche il giovanissimo Sandro Mazzola.

- Celebre Juventus-Inter 1-0 del 26 aprile 1998 scontro scudetto alla quart'ultima giornata di campionato. I bianconeri si presentarono in campo con un punto di vantaggio. Al 21° sbloccò il match Alex Del Piero. Al 70° il famoso contatto in area tra Ronaldo e Iuliano: Ceccarini non concesse il rigore tra le proteste dell'Inter (con l'allenaotre Gigi Simoni che entrò in campo) e sul contropiede penalty concesso ai padroni di casa per fallo di Taribo West su Del Piero. Poi Pinturicchio calciò centrale con Pagliuca che parò. Bufera e polemiche nel post partita per giorni e giorni. Due settimane dopo la Juve battendo il Bologna si laureò campione d'Italia.

Juventus-Inter in finale

Due vittorie bianconere

in Coppa Italia 1958-1959 (gara unica: Inter-Juventus 1-4);

in Coppa Italia 1964-1965 (gara unica: Juventus-Inter 1-0)

Tre vittorie nerazzurre

in Supercoppa italiana 2005 (gara unica: Juventus-Inter 0-1 dopo i tempi supplementari);

in Supercoppa italiana 2021 (gara unica: Inter-Juventus 2-1 dopo i tempi supplementari);

in Coppa Italia 2021-2022 (gara unica: Juventus-Inter 2-4 dopo i tempi supplementari).